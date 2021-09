Da Redação

Urach diz que ex quer interná-la em clínica psiquiátrica

Andressa Urach enviou um depoimento para a apresentadora Sônia Abrão explicando a treta envolvendo seu ex-marido, Thiago Lopes, e seu retorno para a prostituição. A ex-Miss Bumbum afirmou que ainda está grávida, mas disse que o empresário quer interná-la

“Saibam que, se eu for internada, isso é uma injustiça, porque estou grávida. É triste, não queria que fosse assim, ele é pai do meu filho e tenho um carinho e respeito muito grande por ele. Infelizmente, tá acabando desta maneira”, desabafou.

Ela ainda disse que Thiago está fazendo uma ação para que ela seja internada em uma clínica psiquiátrica, após acusações de ter abortado o bebê.

“Eu não queria expor tudo que está acontecendo, mas eu queria simplesmente sair desta relação e sem este tipo de constrangimento, só que acontece com o meu ex-marido é que ele não está aceitando o fim do nosso relacionamento. Ele é um oficial de justiça e ele tá fazendo uma ação pedindo pra que eu seja internada em uma clínica psiquiátrica, porque ele tá me acusando de ter abortado o nenezinho. É mentira, não abortei e estou grávida”, acrescentou.

Ela relatou que se internou em uma clínica psiquiátrica recentemente por vontade própria. “Alguns dias me internei na clínica, eu quis a internação porque eu estava muito tempo sem tratamento. Eu tenho borderline e estava há muito tempo sem tomar minhas medicações. Meu marido não aceitava que eu tomava as medicações, então foi pra clínica pedir ajuda da equipe médica pra me internar”, explicou.

“Quando eu quis a internação, porque pensava no suicídio, eu estava num estresse muito grande. Infelizmente, meu marido me deixou grávida. Agora tenho dois filhos para criar, então não estou preocupada com o que as pessoas vão falar, porque ninguém me ajuda. Eu quero trabalhar”, concluiu.

Horas após dizer que estava se entendendo com Andressa Urach, Thiago Lopes voltou a criticá-la nas redes sociais. “Andressa afasta as pessoas que mais a amam. Hoje ela está só. Nem o filho dela liga para ela”, disparou Thiago, nos Stories.

Nesta semana, ela anunciou o retorno de Ímola, o nome que usava quando se prostituía. O Metrópoles apurou que Andressa cobra R$ 500 por programa.

