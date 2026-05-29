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#LONGTOENAILS

Unhas grandes nos pés viram tendência; mas especialistas fazem alerta

A popularização ganhou força após celebridades como Kylie Jenner e Rihanna aparecerem exibindo unhas dos pés mais longas e estilizadas

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.05.2026, 13:49:54 Editado em 29.05.2026, 15:29:21
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Unhas grandes nos pés viram tendência; mas especialistas fazem alerta
Autor Foto: Reprodução

Conhecidas por transformar as unhas das mãos em verdadeiros acessórios de moda, os alongamentos e nail arts agora também ganharam espaço nos pés. A tendência, que vem crescendo nas redes sociais nos últimos anos, chama atenção pelos comprimentos exagerados, decorações elaboradas e cores vibrantes aplicadas nas unhas dos dedos dos pés.


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Unhas grandes nos pés viram tendência; mas especialistas fazem alerta
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No Instagram, a hashtag #LongToeNails já reúne mais de 50 mil publicações com diferentes estilos, desde modelos mais discretos até versões maximalistas, com formatos pontiagudos, aplicações e acabamentos chamativos. Apesar de conquistar admiradores, a moda também divide opiniões e recebe críticas de parte dos internautas.


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Ao contrário do que muitos imaginam, a maioria dos visuais é feita com técnicas de alongamento em gel, acrílico ou por meio de unhas postiças. A popularização ganhou força após celebridades como Kylie Jenner e Rihanna aparecerem exibindo unhas dos pés mais longas e estilizadas.


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Enquanto algumas adeptas preferem um visual delicado, outras investem em formatos ousados, como o stiletto — caracterizado pelas pontas finas — além de comprimentos tão extensos que dificultam até o uso de calçados fechados.


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Especialistas alertam, no entanto, que o visual pode trazer impactos para a saúde dos pés. O excesso de comprimento pode favorecer o surgimento de unhas encravadas, além de aumentar o acúmulo de sujeira, fungos e bactérias. A pressão constante dentro dos sapatos também pode provocar dores, desconforto ao caminhar e alterações na pisada.

Informações: Metrópoles

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Alongamento de Unhas Estilos de Unhas Nail Art Saúde das Unhas tendências de moda Unhas dos Pés
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