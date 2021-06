Um mês depois da final, como está o top 5 do BBB21

Continua após publicidade

Há um mês se encerrava a 21ª edição do Big Brother Brasil. Com o fim do programa, novos compromissos passaram a a fazer parte da rotina do top 5: Pocah, Gilberto Nogueira, Fiuk, Camilla de Lucas e Juliette Freire. O pernambucano Gil não chegou a ser um dos finalistas, mas cativou o público e foi chamado para aparecer como garoto-propaganda de diversas marcas. Já Juliette, a grande campeã do reality, se transformou em um fenômeno da internet e bateu diversos recordes. Confira como estão agora cada um dos finalistas.

Juliette Freire

Ao sair do confinamento, a paraibana ficou impressionada com o número de seguidores e fãs, conhecidos como cactos, que a admiravam. Depois disso, não faltaram propostas na vida da recém-milionária. Ela recebeu diversos convites de artistas e marcas, inclusive do sertanejo Luan Santana para participar de seu novo clipe, mas recusou.

Atualmente, ela é embaixadora da Americanas e da Avon, além de já ter participado de campanhas para o WhatsApp e sido capa da revista Marie Claire, na qual foi apelidada de "namoradinha do Brasil". Juliette ainda entrou para a história ao ultrapassar Sabrina Sato e se tornar a ex-BBB mais seguida no Instagram. Hoje, ela contabiliza pouco mais de 30 milhões de seguidores.

Recentemente, a advogada declarou que voltará a Campina Grande, sua cidade natal, em junho. Mas afirmou estar preocupada com possíveis aglomerações, já que alguns fãs a acompanharam em aeroportos e geraram tumulto anteriormente.

Camilla de Lucas

A vice-campeã do BBB21 também segue com a agenda cheia. Camilla foi capa de revistas como Elle e Quem e aproveitou a oportunidade para expor um preconceito que havia sofrido no passado: "Teve uma pessoa que me falou que não teria como eu ser modelo porque a beleza negra da mulher não vendia". No último sábado (30), a influenciadora esteve no Altas Horas e falou sobre o seu processo de transição capilar e o cuidado com as laces. No programa, além de mostrar interesse em se aventurar nas passarelas depois da pandemia, ela alertou sobre planos futuros em outra área: "Vem algo na atuação”. A ex-BBB ainda participou de uma campanha ao lado de seu companheiro, Mateus Ricardo. O casal comemorou dois anos de relacionamento na semana passada e foi chamado para estrelar comerciais de Dia dos Namorados na C&A.

Fiuk

Há um mês, o cantor ocupava o terceiro lugar no pódio do BBB21. Dentro da casa mais vigiada do Brasil, Fiuk fez um discurso apelativo e afirmou que estava sem dinheiro. A fala do paulista foi alvo de piada, e ele teve de se explicar ao sair do reality. Apesar de viver na casa de Fábio Jr., seu pai, ele declarou: "Ninguém me paga R$ 1".

Fiuk também foi capa da revista Quem e segue focado na carreira musical. Ele convidou seus companheiros de confinamento Lumena Aleluia e Gilberto para as gravações do clipe de seu novo single, Big Bang.

Recentemente, o cantor se envolveu em uma polêmica ao deixar seus cachorros em um abrigo de animais. "As pessoas têm que entender que é uma responsabilidade ter um cachorro. Afinal, quem está muito ocupado deixa o filho em um orfanato para depois pegar?", disparou a ativista Luisa Mell. O ex-BBB se defendeu e disse que não havia abandonado os cães: "São meus filhos para o resto da vida. Estou ajeitando as coisas para poder cuidar deles de novo”.

Gilberto Nogueira

O economista que se destacou ao longo do Big Brother Brasil 21 por seu carisma e sua espontaneidade já saiu do programa com a confirmação de ter sido aceito para cursar seu PhD nos Estados Unidos. Gil foi recebido em sua cidade natal com homenagens na prefeitura e, sem nem esfriar o assento, foi contratado pela Globo e ganhou um quadro no Encontro com Fátima Bernardes. "Com crachá e tudo", comemorou nas redes. O nordestino, até então anônimo, também virou embaixador da Vigor e do Boticário, fez comerciais do banco Santander, publicidade do chocolate Bis, participou do Papo de Segunda na GNT e ainda ganhou sua versão de boneco de Olinda. O ex-BBB já conta com mais de 14 milhões de seguidores no Instagram e vendeu mais de 5 mil cópias de um livro sobre sua história antes mesmo do lançamento. No campo pessoal, Gilberto reencontrou o pai depois de 15 anos e emocionou a multidão de fãs que acumula. O rapaz havia comentado dentro da casa que gostaria de ver uma foto de seu progenitor, que tinha ido embora quando o filho ainda era criança. O que ele não imaginava era que o senhor vestia a camisa e fazia parte de sua numerosa torcida no reality.

Pocah

A funkeira, que não teve muito protagonismo ao longo do programa, ficou noiva assim que saiu do confinamento. á famosa, a ex-BBB estava acostumada com o mundo das celebridades, mas precisou lidar com críticas e novas oportunidades de trabalho. "Eu repudio qualquer ato preconceituoso, racista. Nenhuma mãe está pronta para ver um filho passar por isso", disse ela ao Altas Horas sobre os ataques feitos à sua filha. Pocah também lançou o hit Nem On Nem Off, que entrou para a lista do Top Brasil no Spotify, e brincou com sua experiência no reality na letra da música. "A bandida acordou, tava adormecida há meses", fazendo referência à sua sonolência. Além disso, a carioca fez parceria com o site Hoteis.com, foi capa da revista Quem e cria cada vez mais conteúdo publicitário em suas redes.

Com informações notícias da TV – Uol.