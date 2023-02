Um ano depois, Arthur Aguiar recebe carro que ganhou no BBB22

Da Redação

Arthur Aguiar usou seu perfil no Instagram para contar a novidade para os seguidores

Um ano depois da estreia do Big Brother Brasil 2022, e já com uma nova edição no ar, o vencedor da última temporada do reality recebeu o carro que ganhou no final do programa. Arthur Aguiar usou seu perfil no Instagram para contar a novidade para os seguidores.

Por meio dos stories, o artista compartilhou e mostrou detalhes do automóvel modelo Fiat Pulse Abarth, avaliado em cerca de R$ 150 mil. "Hoje [sexta-feira, 03]eu peguei o carro do BBB22. O carro que eu ganhei na final. Peguei hoje na concessionária e fiz vários vídeos legais. Vou mostrar para vocês”, disse.

Algumas horas depois, o ex-BBB publicou um vídeo do carro sendo "revelado" e escreveu: “Muito feliz por receber esse presente. Sem palavras para agradecer. Passa um filme na cabeça de como conquistamos esse carro. Sem vocês, nada teria sido possível”.

O ganhador do BBB22 ainda mostrou partes internas do veículo, incluindo o volante, a chave, o painel, banco customizado e compartimentos. “Lindo, lindo o carro, gente. Animal. Sem palavras”, disse. O brother não explicou porque demorou tanto tempo para receber o prêmio.





Fonte: Informações RicMais.

