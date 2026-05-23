Último vídeo publicado por Gabriel Ganley viraliza após a sua morte





O fisiculturista e influenciador digital Gabriel Ganley morreu neste sábado (23), aos 22 anos. O falecimento do atleta foi confirmado por meio de uma nota divulgada nas redes sociais pela Integralmedica, empresa que o patrocinava, porém a causa da morte não foi revelada. Logo após o anúncio da perda, um vídeo publicado por Ganley há dois dias no TikTok voltou a viralizar e gerou grande comoção na internet.



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-LEIA MAIS: Fenômeno nas redes sociais, atleta de fisiculturismo Gabriel Ganley morre aos 22 anos

Na gravação recente, o jovem contava aos seguidores que havia decidido tirar o bigode e brincava com o fato de ter voltado a exibir um rosto de "bebezinho", apelido pelo qual era carinhosamente chamado por seus admiradores. No registro, ele comentava de forma bem-humorada que estava se sentindo desprotegido após mais de um ano cultivando o visual anterior. A postagem logo foi tomada por mensagens de luto e homenagens de fãs impactados com a notícia.





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Fisiculturista e influenciador digital Gabriel Ganley morreu neste sábado (23) - Foto: Reprodução Fisiculturista e influenciador digital Gabriel Ganley morreu neste sábado (23) - Foto: Reprodução

Com 1,5 milhão de seguidores apenas no Instagram, Gabriel Ganley construiu sua popularidade compartilhando sua intensa rotina de treinos, a preparação para competições e os bastidores de eventos voltados ao universo fitness. Além do porte atlético, o rapaz ficou marcado pelo jeito educado e atencioso no trato com os internautas. Nos comentários de suas publicações, dezenas de amigos e seguidores lamentaram a partida precoce, desejando paz ao atleta e conforto aos familiares.

O legado de Ganley também foi enaltecido por sua patrocinadora oficial. No comunicado de pesar, a empresa destacou a perda de um talento dedicado e com um futuro promissor, ressaltando que o esporte se despede de um influenciador autêntico que utilizava sua energia e disciplina para inspirar milhares de jovens diariamente.