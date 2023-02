Último 'Bloco da Anitta' atrai famosos no Rio de Janeiro

Da Redação

A cantora Anitta faz sua última apresentação no 'Bloco da Anitta' neste sábado, 25, no Rio de Janeiro. Sem muita novidade, a atração internacional atraiu diversos famosos.

Anitta se inspirou em Carmen Miranda para fazer sua fantasia preta com detalhes roxos brilhantes e lenço na cabeça. "Hoje, na cidade maravilhosa, só podia ser ela, minha guerreira maior: CARMEN MIRANDA", escreveu ela na legenda dos cliques.

Quem também subiu no bloco foi a belíssima Deborah Secco, que usou top, saia e sandália de plataforma prata. Ela colocou o tanquinho para jogo e posou para fotógrafos, inclusive com Nicole Bahls. A influenciadora utilizou um look inspirado em uma fantasia já usada por Anitta no show 'Ensaios de Anitta', a de jogadora de futebol americano.



Quem também marcou presença e não economizou no brilho e no colorido foi David Brazil. Ele dançou muito em cima do bloco e se divertiu.

O cantor internacional Jason Derulo, o Mc Zaac, Saulo Fernandes entre outros músicos também curtiram apresentação.

Após diversos shows e blocos, a cantora afirma que pretende tirar férias longas dos palcos. Vale lembrar que recentemente ela foi diagnosticada com o vírus Herpes-Zóster e todo o descanso é pouco para sua saúde.

