Disco chegou às plataformas na última sexta-feira (13) e conta com participações de Thalma de Freitas e Joaquim, encerrando trajetória de mais de oito

O último trabalho de estúdio da cantora Claudette Soares, morta na semana passada aos 91 anos, chegou ao público na última sexta-feira (13) como o primeiro álbum de canções totalmente inéditas de sua discografia. Intitulado *O Mundo É Ruim pra Quem Não Sabe Esperar*, o projeto foi idealizado por Marcus Preto, que também assina a produção ao lado de Thiago “Big” Rabello, e reúne duetos com Maria Gadú, Thalma de Freitas, Joaquim e Guilherme Arantes.

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Com uma trajetória de 81 anos dedicada à música desde a estreia em programas infantis de rádio aos 10 anos de idade, Claudette consolidou-se como a artista de carreira mais longeva da música popular brasileira. O título do disco remete a um dos bordões que a cantora costumava repetir entre amigos e serviu de inspiração para Zélia Duncan e Ana Costa comporem “Cheguei no Ponto”, faixa que abre o trabalho.

Em vez de apostar na nostalgia, o repertório reflete o interesse da artista pelo presente e reúne encontros com nomes de diferentes gerações. Thalma de Freitas divide os vocais em “Viva”, parceria de Marcos Valle e Arnaldo Antunes, além de assinar a composição de “O que Aconteceu”. Maria Gadú participa de “Batuque Bom”, escrita por Marcos Valle e Tim Bernardes, enquanto o cantor Joaquim, de 24 anos, faz dueto em “Esse Escurinho e Você”, composta por ele e Roberto Menescal. O encerramento do álbum traz Guilherme Arantes ao piano e nos vocais de “O Prazer de Viver para Mim É Você”, faixa escrita para a cantora e lançada originalmente como single em 2024.

A seleção de compositores abrange diversas vertentes da música brasileira, incluindo Ronaldo Bastos e Zé Manoel em “Bem Feliz”, Joyce Moreno e uma melodia inédita de João Donato em “Esquecível”, além de Nando Reis e Zé Renato na canção “Natural”. Já Leoni assina “A Vida É Bem Maior”, interpretada apenas com o acompanhamento do piano de Debora Gurgel.

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A base instrumental do disco foi gravada entre junho de 2025 e agosto de 2026 no estúdio Da Pá Virada, em São Paulo, contando com Debora Gurgel, Fabio Sá nos baixos, Conrado Goys nos violões e guitarras e Big Rabello na bateria e percussão, além dos teclados de Salomão Soares e participações de Filipe Coimbra e Will Bone. A única exceção nas sessões foi o dueto com Guilherme Arantes, produzido por Marcus Preto e Vitor Cabral em 2023, no estúdio Arsis, também na capital paulista.