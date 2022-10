'Tudo tem um porquê', diz Maíra Cardi ao falar sobre separação

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A influenciadora Maíra Cardi, de 39 anos, desabafou nesta quinta-feira (13) após separação com o ator Arthur Aguiar, de 33, em suas rede sociais

A influenciadora Maíra Cardi, de 39 anos, desabafou nesta quinta-feira (13) após separação com o ator Arthur Aguiar, de 33, em suas rede sociais.

continua após publicidade .

Em seu perfil do Instagram, ela compartilhou alguns registros de lingerie e disse: "Quando eu tinha 25 anos a menos do que hoje eu tinha certeza absoluta que minha genética nunca me ajudaria a não ter celulite, ou que era impossível ter a bunda dura e algumas coisas que quando somos novas desejamos, mas não sabemos como, ou às vezes até achamos impossível uma vez que escutamos tanto sobre a tal limitação da genética".

"Tive um câncer e depois disso minha saúde mudou para bem melhor, pois fui me dedicar e estudar sobre a doença. Foi então que descobri e me apaixonei pela alimentação. Você é o que você come. O que quero dizer é que tudo tem um porquê! Aproveite das chances que você tem para aprender com suas dores e seus erros!", finalizou.

continua após publicidade .

Semana passada, Maíra Cardi anunciou o fim do casamento com Arthur Aguiar, marcado entre idas e vindas desde 2017.





Siga o TNOnline no Google News