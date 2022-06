Troféu Imprensa: confira a lista completa dos vencedores; confira

Da Redação

No Troféu Imprensa, Silvio Santos revelou os três mais votados pelo público e um time de jurados escolheu o vencedor.

O apresentador Silvio Santos apresentou o Troféu Imprensa 2022 na noite desta quarta-feira, 15, no SBT. A 58ª edição da premiação homenageou os melhores de 2021 em várias categorias e também no Troféu Internet.

Neste ano, o time de jurados foi composto por: Keila Jimenez (colunista do portal R7), Leão Lobo (apresentador da TV Gazeta), Fefito (apresentador do TV Fama e colunista do UOL), Cristina Padiglione (colunista do portal F5, da Folha de S. Paulo), Valença Sotero (jornalista da revista Caras), Márcia Piovesan (diretora da revista Ti Ti Ti), Flávio Ricco (colunista do portal R7), Sonia Abrão (apresentadora da RedeTV), Tony Góes (Colunista da Folha de S. Paulo), Nelson Rubens (apresentador do TV Fama) e Léo Dias (colunista do portal Metrópoles).

Confira os vencedores do Troféu Imprensa e do Troféu Internet:Troféu Imprensa

Melhor Cantora: Anitta

Melhor Programa Humorístico: Vai Que Cola Miami

Melhor Programa de Auditório: Programa Silvio Santos

Melhor Novela: Amor de Mãe e Um Lugar ao Sol (empatou)

Melhor Apresentador(a) de Telejornal: Renata Vasconcellos

Melhor Ator: Chay Suede

Melhor Programa de TV: Caldeirão

Melhor Jornal de TV: Jornal Nacional

Melhor Atriz: Regina Casé

Melhor Programa de Entrevista: Lady Night

Melhor Programa Jornalístico: Profissão Repórter

Melhor Apresentador ou Animador de TV: Silvio Santos

Melhor Cantor: Jão

Troféu Internet

Melhor Cantora: Sandy

Melhor Programa Humorístico: Vai Que Cola Miami

Melhor Programa de Auditório: Programa Silvio Santos

Melhor Novela: Um Lugar ao Sol

Melhor Apresentador(a) de Telejornal: Renata Vasconcellos

Melhor Ator: Selton Mello

Melhor Programa de TV: Programa Silvio Santos

Melhor Jornal de TV: Jornal Nacional

Melhor Atriz: Regina Casé

Melhor Programa de Entrevista: Que História É Essa, Porchat?

Melhor Programa Jornalístico: Opinião no Ar

Melhor Apresentador ou Animador de TV: Silvio Santos

Melhor Cantor: Jão

Homenagens no palco do Troféu Imprensa

Durante a votação do Troféu Imprensa 2022, alguns artistas foram ao palco da atração para receber os troféus que ganharam nos anos anteriores.

A primeira a entrar no palco foi Sophia Valverde, que foi buscar seu prêmio de Melhor Atriz de 2018. Na conversa com Silvio Santos, ela contou que quer continuar em sua carreira de atriz no futuro. "É o que eu amo fazer. Vale super a pena estar aqui. Eu quero continuar na televisão. Eu vou viver da carreira de atriz!", contou.

Rebeca Abravanel também esteve no palco para receber os prêmios Troféu Imprensa e Troféu Internet de 2018. Na atração, ela contou que está vivendo em Orlando, nos Estados Unidos, com o marido, o jogador de futebol Alexandre Pato. "Eu estou dona de casa, estou cuidando do meu marido", disse ela.

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega também foi buscar seu Troféu Internet e conversou com Silvio Santos sobre sua trajetória na televisão. Ele contou que seu substituto no programa A Praça É Nossa deverá ser o seu filho, Marcelo de Nóbrega. "O Marcelo vai ficar com A Praça É Nossa. Só que o Marcelo vai estar bem velho. Eu gosto de viver, Silvio. Estou com 86, faço minha academia, pilates, minha mulher é nutróloga, então é remédio e vitamina", disse ele.

Eliana foi recebeu o Troféu Imprensa e o Troféu Internet de Melhor Apresentadora de 2018. Ela contou sobre o seu lindo vestido vermelho para o evento. “Eu capricho para você em todo Troféu Imprensa, eu sei que você gosta de glamour e muito brilho. Eu mandei fazer o vestido especialmente para você. Esse é um encontro de milhões”, disse ela, e completou: “Faz dois anos e meio que eu não te vejo, estava morrendo de saudade! Eu fico muito emocionada por estar aqui. São 17 anos aos domingos, isso é maravilhoso, eu só tenho a agradecer!”.

Danilo Gentil recebeu o Troféu Imprensa e o Troféu Internet. Na conversa, Silvio Santos tentou arrancar de Danilo Gentili com quem ele está se relacionando, mas o artista despistou. “Tô ocupado!”, disse ele. Gentili também ficou emocionado ao falar do seu trabalho no SBT. “Quando eu era criança, eu assistia muito ao SBT e eu era muito feliz. Eu quero agradecer ao Silvio Santos por ter criado o SBT, e quero agradecer porque continua sendo especial. É o lugar onde eu trabalho e eu amo. É um lugar onde eu venho trabalhar e vejo que as pessoas têm um emprego. Aqui a gente trabalha como uma família”, declarou.

Patricia Abravanel recebeu o prêmio de Melhor Apresentadora de 2017. No palco, ela elogiou o pai e o retorno dele à TV após a pandemia. “Olha esse homem maravilhoso, cheio de saúde e fazendo o que mais ama!”, disse ela, que completou sobre subtituí-lo no Programa Silvio Santos. “Eu fiz com muito amor e muita honra. Cada dia que eu entrava naquele auditório, o meu desejo era ter você lá. Ninguém ama fazer o que faz igual a você”, contou.