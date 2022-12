Treta entre Marquezine, Neymar e Anitta é citada em novela portuguesa

Da Redação

A suposta treta entre Bruna Marquezine e Anitta causada por Neymar Jr. foi citada durante a novela portuguesa Sangue Oculto

A suposta treta entre Bruna Marquezine e Anitta causada por Neymar Jr. foi citada durante a novela portuguesa Sangue Oculto, do canal SIC. Gravações de um diálogo entre personagens do folhetim circulam na web e causam confusão entre internautas nas redes sociais.

Em uma cena da trama, Silvia e Maria, papeis de Anabela Moreira e Julia Palha, discutem por causa de um homem que as duas se envolveram. Em certo momento, Fernanda (Carla Andrino) as aconselha:

AMIGAS BRASILEIRAS.

•o Neymar, a Anitta e a Bruna Marquezine a serem citados em uma novela portuguesa AHAHAHAH

December 12, 2022

Relembre

Para quem não se lembra do que rolou, tudo começou durante o Carnaval de 2019. Na ocasião, Bruna Marquezine, Anitta e o jogador foram vistos no mesmo camarote na Sapucaí, no Rio de Janeiro.



Nessa época, Bruna e Neymar haviam terminado o namoro e o jogador teria vivido um affair com a Poderosa. As duas, no entanto, recuperaram-se e tornaram-se grandes amigas. No começo deste ano, a cantora compartilhou em seu perfil do Instagram uma foto das duas andando pelas ruas da capital francesa.

Na ocasião, Anitta se declarou para Bruna com a canção de Fabio Jr., Só Você. “Demorei muito pra te encontrar/Agora eu quero só você/Teu jeito todo especial de ser”.

Com informações do Metrópoles.

