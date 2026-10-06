Três meses após o casamento, Jheny Santucci e Arthur Aguiar anunciam separação

A influenciadora digital Jheny Santucci, de 26 anos, confirmou publicamente o fim do casamento com o ator e ex-BBB Arthur Aguiar, de 37 anos. O anúncio foi feito pelas redes sociais nesta segunda-feira (5), menos de três meses após a oficialização da união no civil. Grávida do segundo filho do casal, Jheny ressaltou que a relação entre os dois permanecerá restrita ao âmbito familiar e à criação das crianças, pedindo privacidade ao público.

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A empresária também fez questão de esclarecer que a decisão pelo término não tem qualquer ligação com as notícias recentes sobre a situação financeira do artista. O término ocorre pouco tempo depois de o ex-casal celebrar a união em uma cerimônia intimista em São Paulo, realizada em 18 de julho. Em agosto, menos de um mês após o casamento, eles divulgaram a segunda gestação de Jheny. Os dois mantinham um relacionamento desde 2023 e já são pais do pequeno Gabriel, de 2 anos.

Foto: Instagram/@jhenysantucci Foto: Instagram/@jhenysantucci

Além de Gabriel e do bebê a caminho, Arthur também é pai de Sophia, de 7 anos, fruto de seu antigo casamento com a influenciadora Maíra Cardi. A separação coincide com a repercussão de desdobramentos judiciais envolvendo o ator. Em setembro, a 4ª Vara Cível de Pinheiros concedeu uma ordem de despejo referente a uma dívida acumulada de aproximadamente R$ 166 mil, ligada ao aluguel e aos encargos de um apartamento na zona oeste de São Paulo.

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A decisão fixou um prazo de 15 dias para a desocupação ou quitação integral do valor. Enquanto Jheny declarou que não pretende voltar a falar sobre a vida particular, Arthur Aguiar contestou a narrativa apresentada no processo judicial e ainda não se pronunciou publicamente sobre o fim da união.