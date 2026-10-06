Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Revista UAU!
publicidade
SEPARAÇÃO

Três meses após o casamento, Jheny Santucci e Arthur Aguiar anunciam separação

Influenciadora afirmou que a convivência será restrita às responsabilidades com os filhos e pediu privacidade ao público

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Três meses após o casamento, Jheny Santucci e Arthur Aguiar anunciam separação
Autor O término ocorre pouco tempo depois de o ex-casal celebrar a união em uma cerimônia intimista em São Paulo - Foto: Reprodução TNOnline

A influenciadora digital Jheny Santucci, de 26 anos, confirmou publicamente o fim do casamento com o ator e ex-BBB Arthur Aguiar, de 37 anos. O anúncio foi feito pelas redes sociais nesta segunda-feira (5), menos de três meses após a oficialização da união no civil. Grávida do segundo filho do casal, Jheny ressaltou que a relação entre os dois permanecerá restrita ao âmbito familiar e à criação das crianças, pedindo privacidade ao público.

- leia mais: Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (06)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A empresária também fez questão de esclarecer que a decisão pelo término não tem qualquer ligação com as notícias recentes sobre a situação financeira do artista. O término ocorre pouco tempo depois de o ex-casal celebrar a união em uma cerimônia intimista em São Paulo, realizada em 18 de julho. Em agosto, menos de um mês após o casamento, eles divulgaram a segunda gestação de Jheny. Os dois mantinham um relacionamento desde 2023 e já são pais do pequeno Gabriel, de 2 anos.

Três meses após o casamento, Jheny Santucci e Arthur Aguiar anunciam separação
AutorFoto: Instagram/@jhenysantucci

Além de Gabriel e do bebê a caminho, Arthur também é pai de Sophia, de 7 anos, fruto de seu antigo casamento com a influenciadora Maíra Cardi. A separação coincide com a repercussão de desdobramentos judiciais envolvendo o ator. Em setembro, a 4ª Vara Cível de Pinheiros concedeu uma ordem de despejo referente a uma dívida acumulada de aproximadamente R$ 166 mil, ligada ao aluguel e aos encargos de um apartamento na zona oeste de São Paulo.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A decisão fixou um prazo de 15 dias para a desocupação ou quitação integral do valor. Enquanto Jheny declarou que não pretende voltar a falar sobre a vida particular, Arthur Aguiar contestou a narrativa apresentada no processo judicial e ainda não se pronunciou publicamente sobre o fim da união.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Arthur Aguiar celebridades brasileiras fim de casamento gestação Jheny Santucci vida pessoal de influenciadores
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV