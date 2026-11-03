Três anos após separação, Sandy e Lucas Lima mantêm parceria nos palcos e na criação do filho

A cantora Sandy, de 43 anos, e o músico Lucas Lima, de 44, continuam mantendo uma rotina de cumplicidade e amizade mesmo três anos após anunciarem o fim do casamento de 15 anos. Separados desde setembro de 2023, os artistas compartilham projetos profissionais nos palcos e a educação do filho, Theo, de 12 anos, consolidando uma convivência saudável e harmoniosa longe de polêmicas.

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A relação próxima entre os dois ultrapassa os bastidores familiares e segue ativa na rotina profissional. Logo após tornarem pública a separação, Sandy e Lucas realizaram juntos uma turnê internacional pela Europa e participaram de atrações televisivas, como o programa Altas Horas, da TV Globo. Na ocasião, a cantora destacou que o respeito e a família seriam preservados, enquanto Lucas definiu Sandy como sua melhor amiga há mais de duas décadas.

Essa harmonia é sustentada pelo alinhamento conjunto em torno do bem-estar emocional do filho, do respeito mútuo em manifestações públicas e da manutenção de parcerias artísticas em arranjos e apresentações. Um dos pontos centrais da dinâmica familiar é a blindagem da imagem de Theo contra a superexposição na mídia e nas redes sociais, decisão mantida desde o nascimento da criança para garantir uma rotina com privacidade.

A história entre Sandy e Lucas começou em 1998, quando se conheceram nos bastidores de uma apresentação da Família Lima. O namoro teve início no ano seguinte e passou por términos e reconciliações até a oficialização do casamento, em setembro de 2008, em Campinas, interior de São Paulo. Em junho de 2014 nasceu Theo, consolidando a família. Ao longo de toda a relação, Lucas exerceu papel ativo na produção musical e nos arranjos da carreira solo da cantora, com contribuições em projetos como Manuscrito e Nós, Voz, Eles.

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Ao comunicarem o divórcio em 2023, após quase 24 anos juntos, os músicos pontuaram que a decisão não foi impulsiva e frisaram o compromisso com o carinho mútuo construído ao longo do tempo. O modelo de convivência adotado desde então confirma a escolha de manter a parceria artística e o compromisso conjunto na criação do filho.