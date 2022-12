'Tratamento mais doloroso da minha vida', diz Simony

Da Redação

A cantora Simony (46) deu um exemplo de superação ao enfrentar o tratamento contra o câncer no intestino nos últimos meses. Ao terminar as sessões de radioterapia, a artista exibiu uma selfie sem peruca ou turbante e mostrou que seus cabelos caíram durante o tratamento, que também teve sessões de quimioterapia.

Na legenda, ela contou sobre o tratamento doloroso e também celebrou o sucesso em sua recuperação.

"Hoje é meu dia de renascimento, amor, vida, choro medo! Sim, eu me permito ser tudo e sentir tudo porque por quase 6 meses passei pelo tratamento mais doloroso da minha vida, não só físico mas emocionalmente também. Do nada, minha vida mudou e mais uma vez ouvi Deus sussurrando em meu ouvido: 'eu tô com você, estou te usando'. Resumindo: saio outra pessoa em todos os sentidos e agradecida por ter a oportunidade de estar aqui perto dos meus", disse ela.

Então, a artista falou sobre a foto de sua cabeça careca. "Essa foto representa vida hoje pra mim e espero que pra você também. A carequinha não mais me remete a doença e sim a cura. Espero estar contribuindo de alguma forma na vida de quem também está passando por essa jornada. Avisa a criançada carequinha que hoje o balão mágico sobe com a tia Simony carequinha também. Obrigada Deus", finalizou.





