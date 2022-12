Tratamento de varizes sem cortes, tecnologia substitui cirurgia

Da Redação

Especialista explica as novas técnicas, indicações e prescrições de tratamentos minimamente invasivos.

A cirurgia de varizes entrou uma nova era. Técnicas minimamente invasivas têm ganho cada vez mais espaço pelos resultados e benefícios. Avanço comemorado por especialistas já que a doença venosa crônica atinge 17% da população brasileira e sem tratamento adequado pode levar a quadros graves, mas muita gente ainda não conhece essas novidades.

A Cirurgiã Vascular, Leticia Costa, explica que existem três tratamentos que podem substituir o procedimento tradicional: laser transdérmico, escleroterapia com espuma e endolaser. “Tanto o laser quanto a espuma são feitos em consultório médico. O que difere é que o laser é mais indicado para varizes de calibre menor de cerca de 3mm e a espuma pode ser feita em varizes calibrosas - até mesmo na safena. Já o endolaser é o padrão ouro no tratamento de safena em que é cauterizada através de um furinho e sem cortes”, detalha.

A rápida recuperação em relação a cirurgia tradicional é um dos fatores que favorece essas novas tecnologias explica a especialista. “O laser e a espuma não exigem repouso e são procedimentos bem tolerados e feitos em consultório. Portanto, sem necessidade de internação ou anestesia”. Já quanto ao endolaser por tratar a safena sem cortes a recuperação também é muito mais rápida, mas é necessário repouso. “O paciente pode retomar suas atividades habituais em torno de 3 a 7 dias. O pós-operatório é mais tranquilo com menos hematomas e também menos dor”, acrescenta a cirurgiã.

Ficar atento aos sinais também é importante como vasinhos e até dor na perna. A rapidez em procurar um especialista e conseguir um diagnóstico correto vai fazer toda diferença no tratamento. “Se for varizes, quanto antes iniciar o tratamento menores as chances de ocorrerem complicações como trombose, alteração da cor da pele, flebite e ferida”, ressalta a Dra. Leticia Costa.

A definição de um tratamento adequado também é determinante. “Após uma avaliação e detalhamento das varizes pelo exame físico e exame de doppler vai ser feito uma indicação de tratamento específico. Não existe um que é considerado o melhor. Cada tratamento é individualizado para cada paciente e, muitas vezes, associamos mais de uma técnica para conseguirmos resultados melhores e mais duradouros”, explica a médica.

A Dra. Leticia Costa ainda pontua que não adianta querer copiar o procedimento que um amigo faz. “O tratamento do seu colega não necessariamente será o melhor tratamento para você. E só quem sabe identificar e determinar o tratamento ideal para cada caso é o cirurgião vascular”, finaliza Cirurgiã Vascular, Dra. Leticia Costa.

