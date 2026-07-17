Transformação visual de MC Daniel viraliza após procedimentos estéticos
Cantor exibiu o resultado de tratamentos que incluíram preenchimento, botox e cuidados capilares
O cantor MC Daniel, de 27 anos, surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao publicar uma foto que mostra o antes e o depois dos procedimentos estéticos realizados por ele nos últimos meses. A postagem rapidamente viralizou e gerou ampla repercussão entre internautas e celebridades, que comentaram a mudança drástica na aparência do funkeiro.
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Entre as reações, o cantor Kauan, da dupla com Matheus, brincou que precisava agendar uma consulta com urgência, enquanto o próprio MC Daniel ironizou o resultado afirmando que milagres acontecem.
De acordo com o médico responsável pela transformação, o resultado alcançado foi fruto direto da paciência e do comprometimento do artista em seguir todas as etapas recomendadas.
O tratamento integrado envolveu cuidados com o cabelo, barba e sobrancelha, além de intervenções como preenchimento facial, aplicação de toxina botulínica, sessões de laser, uso de bioestimuladores de colágeno e uma rotina de treinos na academia.