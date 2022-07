Trader de Jandaia do Sul participa de reality show na Argentina

Da Redação

Iara Thamires Alves é natural de Jandaia do Sul

Entre os participantes do reality "La Casa De Bitcoin", está a trader e especialista no mercado futuro Iara Thamires Alves, de 32 anos, de Jandaia do Sul. O programa promete colocar em uma única casa 21 nomes do universo cripto durante a LaBitConf 2022, na Argentina.

"Estou animada para participar. O reality irá reunir influencidores digitais especialistas em criptomoedas do mundo. É uma oportunidade de levar o nome para outros países e trocar experiência", diz a jandaiense, que conta com mais de 18 mil seguidores no Instagram.

Entre os nomes anunciados que vão integrar a casa estão 16 pessoas do universo cripto nacional. Cinco vagas ainda serão preenchidas, quatro serão escolhidas por patrocinadores e uma será decidida através de um concurso via web.



Os participantes permanecerão na casa por oito dias, mas antes disso os adeptos do universo cripto já poderão acompanhá-los através de lives no canal oficial do YouTube.

Serão debatidos dentro da casa diversos temas como web 3, NFT, metaverso, tokenização e finanças descentralizadas, além disso esses temas poderão ser propostos não apenas pelos participantes e convidados, mas também pela audiência.

Com informações do site Cointelegraph Brasil.

