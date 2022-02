Da Redação

Tosse: participantes do BBB se preocupam com saúde de Vyni

Por estar com muita tosse, Vyni está causando preocupação nos participantes do Big Brother Brasil 22. O rapaz disse aos confinados, na madrugada desta terça-feira (1º), que está com esse problema há dias.

Ele tentou permanecer no quarto lollipop, mas decidiu ir para a sala para não incomodar os outros. Viny disse que chegou a receber um remédio da produção, mas que não estava fazendo efeito.

Pouco tempo depois do relato, a tosse de Vyni aumentou. Neste momento, todas as câmeras do Globoplay pararam de filmá-lo. O barulho de tosse, no entanto, ainda foi captado por algumas câmeras.

Primeiro eliminado com Covid

Luciano Estevan, primeiro eliminado do BBB22, no último domingo (23), testou positivo para a Covid-19, nesta quinta-feira (27), e precisou cancelar sua participação no quadro Fora da Casa, comandado por Ana Clara.

Foi a própria apresentadora que informou que o ator precisou cancelar sua participação por conta do diagnóstico. "Gente, olha, infelizmente Luciano testou positivo pra Covid e a gente tem todas as normas de segurança aqui na Globo. Ele testou positivo, então ele não pôde estar presente com a gente aqui no estudio hoje, tá? Luciano, um beijo e boa recuperação pra você", disse.

Minutos depois, Luciano se manifestou e tranquilizou fãs disse que está bem. "Gente, está tudo bem. Vi muita gente preocupada. Minha mãe me ligou preocupada. Estou bem, estou ótimo, assintomático, sem febre, sem dor de garganta, nenhum sintoma, mesmo!", começou o ex-brother.

"Nessa altura do campeonato é meio que comum , mais comum do que parece. Antes de qualquer programa a gente faz o PCR, aquele teste do narizinho. Deu positivo, mas vou cumprir o protocolo, fazer quarentena dentro do quarto do hotel", disse ainda