Torcedor viraliza ao tatuar conquista do hexa antes do início da Copa; veja





Faltando poucos dias para o início da Copa do Mundo de 2026, o torcedor Mateus Willy viralizou nas redes sociais após tomar uma atitude ousada que dividiu opiniões na internet. Convicto de que a seleção brasileira conquistará o tão sonhado hexacampeonato, ele decidiu eternizar a previsão na pele antes mesmo de a bola rolar, desenhando a taça do torneio acompanhada dos nomes “Brasil” e “Hexa”, além da frase “Campeão 2026”.

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A decisão drástica do jovem foi motivada por uma suposta premonição. Segundo Willy, ele resolveu fazer o procedimento após sonhar com a vitória do Brasil por três noites seguidas. A confiança no título é tanta que o torcedor também alterou a biografia de seu perfil no Instagram, onde agora exibe orgulhosamente a frase “primeiro a tatuar o hexa”.

A confiança no título é tanta que o torcedor também alterou a biografia de seu perfil no Instagram - Foto: Reprodução/Instagram A confiança no título é tanta que o torcedor também alterou a biografia de seu perfil no Instagram - Foto: Reprodução/Instagram

O vídeo que mostra o resultado da tatuagem rapidamente acumulou milhares de visualizações e gerou uma onda de reações diversas entre os internautas. Enquanto alguns usuários demonstraram espanto com a audácia do rapaz, afirmando que "nem Abraão teve tanta fé", outros preferiram adotar um tom mais cauteloso e brincaram com o risco de a previsão dar errado, sugerindo para o jovem já marcar com o tatuador o dia para cobrir o desenho com outra arte.

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Apesar do tom de brincadeira e do medo de uma possível "zica" para a seleção, a postagem também atraiu a simpatia de torcedores que decidiram embarcar no otimismo do rapaz, com comentários destacando que, embora nunca tivessem visto alguém tão emocionado nesse nível, a torcida agora é para que o hexa realmente venha.