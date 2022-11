Tokinho corre e escapa de tentativa de assalto à mão armada; assista

Da Redação

Tokinho conseguiu escapar de um assalto a mão armada na frente de sua casa

Neste último sábado (19), Tokinho conseguiu escapar de um assalto a mão armada na frente de sua casa, em São Paulo, após parar para tirar foto com um entregador de pizzas. Desesperado, ele nem olhou para os lados, apenas gritou e saiu correndo para dentro de seu prédio.

"O entregador do iFood pediu para tirar uma foto comigo. Mas na hora que ele foi pegar o celular e demorou para carregar e abrir o aplicativo. Quando finalizou a foto, os bandidos pararam na frente e colocaram a arma só em mim", disse Tokinho à coluna.

No vídeo, que foi gravado por câmeras de segurança, é possível ver o humorista com a sacola de sua refeição em mãos ao lado do entregador, que estava em cima de sua moto.

Neste momento, outra moto para em frente ao humorista e um dos rapazes, que vestia uma camiseta branca com faixas azul e vermelha, aponta uma arma em direção à vítima, que não pensa duas vezes e sai correndo.

"Só que aí, minha reação foi o quê? Eu gritei! E já fui entrando para o portão. E os bandidos também se assustaram, porque a rua estava movimentada. Aí eles foram embora", concluiu Tokinho.

Em suas redes sociais, ele publicou o vídeo das câmeras de segurança que mostram o exato momento em que ele é abordado e foge para dentro de seu prédio. Na legenda do material, Tokinho reconheceu que não deveria ter tomado esta atitude e por sorte não acabou baleado.

"Sei que fui errado em reagir, no susto quando vi aquela arma apontada pra minha cara, minha reação foi virar e correr. Não repita esse tipo de reação, graças a Deus não atiraram e não levaram nada. Ainda bem que não passou de um susto. Estou ainda assustado com o que aconteceu, mas estou bem", escreveu.

Com informações, iG.

