Toda luxuosa, Isis Valverde surpreende com look estiloso na Bahia

A atriz Isis Valverde chamou a atenção ao postar fotos da viagem que está fazendo em Caraíva, na Bahia, com a sua família. Nesta quinta-feira, 28, a famosa compartilhou os registros e chamou a atenção ao surgir luxuosa no local.

Em meio à natureza do local, a musa se destacou ao fazer várias poses usando um vestido nude, de modelo longo e com brilhos. Além disso, Isis Valverde se exibiu com um bolsa diferentona, de cor branca e cheia de volume, ao lado de seu herdeiro, Rael Valverde Resende, de 5 anos.

"the only one, bahia", escreveu a artita na legenda dos cliques cheios de beleza e bem conceituais. Nos comentários da publicação, os internautas encheram a famosa de elogios. "Deusa", admiraram os fãs. "Maravilhosa", enalteceram outros.

Nos últimos dias, antes de viajar para a Bahia, logo após ser flagrada no aeroporto com seu anel de noivado de R$ 500 mil, Isis Valverde reclamou do preço da passagem aérea.

Fonte: Revista Caras

