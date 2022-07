Tirullipa se manifesta após busca e apreensão em sua mansão

Da Redação

Equipe de Tirullipa afirmou que não tem qualquer envolvimento com os indivíduos

A pedido do Ministério Público de São Paulo, a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do humorista Tirullipa, em Alphaville, São Paulo, na última quarta-feira (13).

A operação foi a mesma que Deolane Bezerra foi alvo. Após a notícia viralizar nas redes sociais, a equipe jurídica do influenciador se manifestou sobre o ocorrido por meio de uma nota à imprensa.

Confirmando que foi alvo da operação, que busca os envolvidos em uma lavagem de dinheiro junto com uma empresa, a equipe de Tirullipa afirmou que não tem qualquer envolvimento com os indivíduos e fez apenas um trabalho pontual para a empresa investigada.

Confira a nota na íntegra:

“Em atenção ao que vem sendo vinculado na mídia acerca do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do humorista Tirullipa, a assessoria jurídica do artista informa que o mesmo não possui qualquer envolvimento com a empresa investigada por suposto crime contra economia popular e associação criminosa. Além disso, não configura como investigado no inquérito.

Vale destacar que o artista realizou apenas uma ação de divulgação pontual e única, no ano de 2021, para a empresa investigada.

Ressalta-se ainda, que todos os valores e itens apreendidos em sua casa são provenientes de seu trabalho, legalmente declarados e já estão sendo devolvidos ao artista, que segue contribuindo com a investigação e à disposição da Justiça”.

