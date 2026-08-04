Tirullipa é condenado por tirar biquíni e apalpar seios de dupla na Farofa da Gkay

A sentença também considera que a divulgação das imagens nas redes sociais e a repercussão do caso ampliaram o constrangimento causado às mulheres

O humorista Everson de Brito Silva, o Tirullipa, foi condenado a pagar R$ 30 mil em indenização a duas mulheres da Paraíba por atos praticados durante a “Farofa da Gkay”, em Fortaleza, em dezembro de 2022. Cada uma deverá receber R$ 15 mil. A decisão é da juíza Leila Regina Corado Lobato, da 36ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, e foi publicada em 30 de julho.

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O caso ocorreu durante uma brincadeira inspirada na “Banheira do Gugu”, realizada na festa de aniversário da influenciadora Gessica Kayane Rocha, a Gkay. Segundo a decisão, Tirullipa puxou o laço da roupa de uma das participantes e tocou os seios de outra sem consentimento.

Vídeos que registraram os episódios foram apresentados no processo e analisados pela Justiça. Para a magistrada, o humorista ultrapassou os limites da atividade recreativa ao desamarrar a roupa de uma participante e tocar partes íntimas de outra sem autorização.

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A sentença também considera que a divulgação das imagens nas redes sociais e a repercussão do caso ampliaram o constrangimento causado às mulheres. Conforme o processo, elas passaram a receber comentários e chacotas em suas comunidades.

Além dos R$ 30 mil de indenização, Tirullipa foi condenado ao pagamento das custas processuais. A decisão ainda pode ser contestada.

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Humorista admitiu ter passado dos limites

De acordo com a sentença, um vídeo anexado ao processo mostra Tirullipa reconhecendo que ultrapassou os limites esperados para a situação. No registro, segundo a decisão, ele admite que “passou do ponto” e “se excedeu”.

A defesa do humorista não foi localizada para comentar a decisão.

Os advogados Alex Laurentino, Roberto Nascimento e Roberto Macêdo, que representam as duas mulheres, afirmaram, em nota, que receberam a sentença com serenidade e que sempre confiaram na Justiça e nas provas apresentadas durante o processo.

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Caso ocorreu durante brincadeira na “Farofa da Gkay”

A edição de 2022 da “Farofa da Gkay” foi realizada em um hotel de Fortaleza, no Ceará. Durante a programação, Tirullipa participou de uma dinâmica inspirada na “Banheira do Gugu”, na qual os participantes deveriam procurar sabonetes dentro de uma banheira.

Influenciadores como Tati Quebra Barraco, Lucas Guedez, Gabily e Nicole Louise participaram da brincadeira, que tinha prêmio de R$ 15 mil. Gabily venceu a competição.

Na mesma dinâmica, Tirullipa puxou pelas costas o laço do biquíni de Nicole Louise. Para evitar que o corpo ficasse exposto, ela se agarrou a outra participante.

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O episódio envolvendo Nicole teve grande repercussão nas redes sociais, mas não é o caso que resultou na condenação de R$ 30 mil. A ação judicial foi movida por outras duas mulheres paraibanas que participaram da mesma brincadeira.

Após a repercussão, Tirullipa publicou um pedido de desculpas e afirmou que pretendia fazer uma brincadeira, mas reconheceu que havia ultrapassado os limites.

A indenização determinada pela Justiça, portanto, refere-se aos atos praticados contra as duas autoras da ação durante a dinâmica realizada na “Farofa da Gkay” em 2022.