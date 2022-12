Tiktoker rebate críticas após beijar mais de 30 pessoas na Farofa

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Farofa da Gkay aconteceu na última semana em Fortaleza, Ceará

Uma tiktoker, de 19 anos, ganhou a fama como "pegadora" por beijar mais de 30 pessoas na Farofa da Gkay. No entanto, as atitudes tomadas pela jovem não agradaram muito alguns seguidores, que a chamaram de "mulher sem valor".

continua após publicidade .

Júlia Pazzuoli não gostou dos comentários e decidiu se pronunciar sobre o caso. “Eu acho engraçado o pessoal preocupado com quem eu estou beijando! Não estou fazendo nenhum mal para ninguém, me divertindo e sou solteira! Homens e mulheres têm o direito de se divertir e fazer o que quiser, somos livres, e infelizmente o peso maior é só para um lado”, desabafou.

Leia mais: Gkay diz que Farofa deste ano pode ter sido a última; entenda

continua após publicidade .

A jovem concedeu uma entrevista ao Gshow e afirmou que o número de 30 bocas beijadas é apenas uma estimativa, já que não contou com quantas pessoas ficou durante a festa. “Não tenho meta, tanto que no primeiro dia nem vi que fiquei com tanta gente. Foi tão gostoso, tão divertido, que não lembro de todas as pessoas que fiquei, não sei se conta beijo triplo”, disse.

A influenciadora também elegeu o ex-BBB Gui Napolitano como um dos melhores beijadores:

Júlia Puzzuoli também ficou com Gui napolitano pic.twitter.com/XWNKvk8qFH — Agile 🇧🇷 (@agilepress) December 6, 2022

Com informações do Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News