TikToker Rafaella Rusevy é questionada se participaria de Reality Show

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Influenciadora e tiktoker, Rafaella Rusevy, abriu uma caixinha de perguntas no último dia 18, e alguns seguidores questionaram se ela teria coragem de participar do BBB, caso viesse a ser convidada futuramente, ou se já se inscreveu em algum reality.

continua após publicidade .

O BBB23 está chegando, com isso está havendo inúmeras especulações de quem será os famosos e anônimos a participarem do reality. Com isso, Rafaella abriu uma caixinha de perguntas no seu Instagram, e perguntou ao seus seguidores se estavam animados para o reality e quais seriam suas apostas de famosos que participariam do BBB23.

"Eu sou fã de carteirinha do BBB, assisto desde pequena, desde que me entendo por gente acompanhei quase todos, não sei se participaria de algum reality show, será que vale a pena ser cancelada por 1 milhão e meio? Pensar na hipótese em ser amada pelo público tenho que ter uma boa auto estima né?”, comentou Rafaella.

continua após publicidade .

BBB 23 é vigésima terceira edição do Big Brother Brasil. E sua estreia será no dia 23 de janeiro de 2023, terça-feira.

Siga o TNOnline no Google News