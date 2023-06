Tiktoker morre em trágico acidente nos Estados Unidos

O tiktoker Carl Eiswerth faleceu aos 35 anos de idade. Ele morreu após sofrer um trágico acidente de carro na última terça-feira (13/6), na Pensilvânia, nos Estados Unidos.

continua após publicidade

A mãe dele, Janet, confirmou a morte do rapaz ao site TMZ. Ela contou que o filho estava no banco do passageiro e o automóvel era dirigido por um amigo dele. No acidente, um outro carro bateu no veículo deles em um cruzamento e o influencer não resistiu e morreu no local do acidente.

- LEIA MAIS: Esposa de Stênio Garcia explica reação explosiva ao vivo

continua após publicidade

Carl tinha cerca de 500 mil seguidores no TikTok. Ele fazia vídeos sobre a sua rotina com muito humor. A família planeja transmitir a cerimônia de despedida dele pelas redes sociais.





Fonte: revista Caras.

Siga o TNOnline no Google News