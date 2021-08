Da Redação

TikToker morre após ser baleado no olho dentro de cinema

Neste sábado (31), o TikToker Anthony Barajas, de 19 anos, morreu após ser baleado em um cinema na Califórnia (EUA). De acordo com o TMZ, o criador de conteúdo estava ligado a aparelhos desde a última segunda-feira (26), depois de ter sido atingido por uma bala no olho e perder a namorada no mesmo incidente.

O episódio teria acontecido durante a exibição do filme “Uma Noite de Crime” no Edwards Theatre, cinema dentro de um shopping center. A namorada de Anthony, Rylee Goodrich, de 18 anos, levou um tiro na cabeça e morreu na hora.

As autoridades disseram que os dois assistiram ao filme juntos. No entanto, não ficou imediatamente claro quem mais estava no teatro com eles, embora os registros mostrem um total de seis ingressos comprados para a mesma sessão.

Conforme as investigações, o motivo do crime ainda não foi revelado, mas os policiais suspeitam de um homem chamado Joseph Jimenez, que foi preso com a carteira de Rylee. As autoridades não acreditam que o assassinato dos jovens foi provocado, já que o suspeito e as vítimas não tem nenhuma conexão.

Influenciador

Anthony Barajas era um jovem bastante conhecido no TikTok. O influenciador, que conquistou a fama em 2020, era jogador de futebol e contava com quase um milhão de seguidores no aplicativo. No Instagram, ele tinha cerca de 52 mil seguidores.

