Tiktoker é atacada nas redes por causa de “lábios de salsicha”

Com o crescimento contínuo das redes sociais e o uso dos filtros “embelezadores”, tem se tornado cada vez mais comum a procura por procedimentos estéticos com o intuito de ficar com alguma parte do corpo parecida com os efeitos do Instagram.

Entretanto, há quem exagere quando o assunto é preenchimento labial. Para alguns internautas, esse é o caso de Romina Nikkah Matanagh. A jovem libanesa radicada na Austrália é adepta das intervenções estéticas e fala abertamente sobre suas experiências na internet.

Romina, que deseja ficar parecida com uma “boneca”, fez preenchimentos na mandíbula, lábios e em outras partes do corpo. A tiktoker alega ser tão obcecada pelas intervenções que a clínica onde ela faz os tratamentos se negou a mexer em seus lábios diversas vezes.

Em posts nas redes sociais, a jovem garante estar satisfeita com o resultado dos procedimentos e compara sua aparência com a de Kylie Jenner. ”Olha como estou incrível! Meu queixo parece tão sexy, pessoal. Me sinto confiante”, disse em um dos vídeos gravados.

Porém, muitos seguidores discordam de Nikkah e a criticam por esse comportamento. Alguns chegam a atacá-la com comentários ofensivos. “Eu quero a mesma máscara para o Halloween”, insultou um. “Isso são salsichas de Frankfurt?”, comentou mais um internauta.

Apesar das críticas, Romina não se deixa abater e rebate os julgamentos. “Aqueles que te invejam sempre têm algo a dizer”, respondeu em um vídeo publicado no TikTok.

Informações do site Metrópoles.

