Tierry termina namoro com Gabi; ex-BBB é apontado como pivô

Da Redação

Chega ao fim o relacionamento de Tierry e Gabi Martins.

Chegou ao fim o namoro de Gabi Martins e Tierry, após dez meses de relacionamento, a informação foi confirmada pela própria cantora ao colunista Leo Dias, do portal "Metrópoles", nesta terça-feira (10). "Ontem teve uma briga. Ele terminou. Até agora não sei o que vai ser da gente. Não estamos bem", resumiu a sertaneja escalada para integrar o elenco de "A Fazenda 2021", que estreia em 14 de setembro.

continua após publicidade .

De acordo com a publicação, o artista apoiou a decisão da então namorada de disputar o reality da Record TV. Porém, o relacionamento passou a estremecer depois que o nome de Gui Napolitano (também ex-"BBB 20") chegou a ser levantado como um dos outros 20 participantes.

Há cerca de três meses, a cantora havia negado que a relação estivesse passando por algum problema. "Mais perto só se ele morar dentro de mim", disse com bom humor. Gabi e Tierry estavam juntos desde novembro de 2020 e no mês seguinte, o cantor participou de mãos dadas da gravação de um DVD da ex-"BBB 20".

continua após publicidade .

Na mesma época, Zé Felipe entregou a relação do casal, que passou a trocar declarações de amor e fazer viagens a dois. Em janeiro, Tierry pediu Gabi em namoro com flores e um anel de compromisso.

TIERRY COGITOU PEDIR GABI EM CASAMENTO: 'NAMORAR É PARA FRACOS'

No começo de 2021, o cantor usou sua conta em rede social para afirmar que visava dar um passo a mais no relacionamento com Gabi. "Gente eu quero casar com a Gabi! Namorar é para os fracos", cravou. Na sequência, relatou que estava com dificuldade de lidar com a exposição do namoro.

continua após publicidade .

"Então gente! A verdade é que eu preciso ainda me acostumar com essa vida exposta! Preciso me adequar... Preciso aprender a responder as coisas de forma adequada. Por que tudo repercute. Desculpa a todos. É tudo muito novo para mim... Perdão!", pediu o intérprete de "Rita", surpreendido em hotel pela namorada em seu aniversário.

GABI EXALTOU CONFIANÇA 'DE 100%' EM NAMORO COM TIERRY

Tempos depois, foi a vez da intérprete de "Menina de 18" ir à web falar do seu namoro com o músico. "Confio 100% nele, e ele em mim. Nunca vi ninguém fazer o que ele fez por mim. Escolhemos estar juntos. Lutamos muito para estar juntos e lutamos todos os dias", afirmou Gabi, homenageada por ele com tatuagem.

continua após publicidade .

Ela disse ainda que um tinha a senha do celular do outro. "Construímos e estamos construindo nossa relação com muita honestidade", explicou a mineira, que despertou um sentimento inédito por parte do cantor. "Ele (Tierry) sempre diz: 'nunca amei ninguém assim'", apontou em outra ocasião.

Com informações: Purepeople