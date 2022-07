Tierry dá carro para professora do 'Dança' com quem teve affair

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Carla Bruno e Tierry

O cantor Tierry deu um presente para Carla Bruno, bailarina que foi professora de durante a "Dança dos Famosos", como forma de agradecimento: um carro. Este foi o prêmio do vencedor da competição, que foi Vitória Strada. Com informações do ig.

continua após publicidade .

Vale lembrar que depois deles trocarem um beijão em uma das apresentações, o cantor assumiu que já ficou com a dançarina.

Carla explicou que Tierry já falava que daria um carro para ela antes mesmo deles serem eliminados. De início, a bailarina recusou, mas depois, levou em conta a intenção do gesto, e aceitou.

continua após publicidade .

"Até que eu finalmente entendi a nobreza do gesto de gratidão e o quanto aquilo era importante para ele, e que presente na maioria das vezes (quando carregado de significado) faz um bem igual de quem recebe, em quem dá", escreveu em publicação nos stories do Instagram.

Em seguida, ela disse que, mesmo com os possíveis comentários polêmicos, resolveu agradecer oublicamente: "Sei que pessoas maldosas vão arrumar alguma coisa para criticar, mas esse post não é sobre elas. Vim te agradecer publicamente sim, porque esse seu coração é gigante, e eu quero que mais e mais pessoas saibam do tamanho da sua grandeza de espírito, o tanto que você faz bem e cuida das pessoas ao seu redor".

Com informações do ig.

Siga o TNOnline no Google News