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Ticiane Pinheiro é a 1ª confirmada na Dança dos Famosos: "Saindo da zona de conforto"

Apresentadora fez o anúncio durante o 'Mais Você' desta quinta-feira (13) e revelou frio na barriga com a competição que estreia no domingo (16)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Ticiane Pinheiro é a 1ª confirmada na Dança dos Famosos:
Autor A nova edição da competição de dança tem estreia marcada para o próximo domingo, dia 16 de agosto - Foto: Reprodução/Instagram

A apresentadora Ticiane Pinheiro é a primeira participante confirmada para a temporada 2026 da "Dança dos Famosos", quadro do "Domingão com Huck". O anúncio oficial foi feito na manhã desta quinta-feira (13), por meio de um vídeo exibido no programa "Mais Você". A nova edição da competição de dança tem estreia marcada para o próximo domingo, dia 16 de agosto.

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Em sua mensagem direcionada a Ana Maria Braga, Louro Mané, Tati Machado e ao público, Ticiane celebrou o convite e confessou estar com um "friozinho na barriga" diante do novo desafio. A artista ressaltou que, embora seja apaixonada por dança e festas, precisará encarar a disputa com muita seriedade, focando no aprendizado de coreografias, técnicas e na melhora de seu condicionamento físico. Disposta a sair de sua zona de conforto, a apresentadora pediu a torcida dos espectadores e adiantou que o processo envolverá dedicação, algumas risadas e até lágrimas, mas com o objetivo principal de se entregar de cabeça e aprender.

A entrada no reality consolida a atual fase profissional da apresentadora no Grupo Globo. Em março deste ano, Ticiane assinou contrato com a emissora para comandar um reality show no Globoplay, projeto que segue em desenvolvimento e tem sua gestão comercial administrada pela agência ViU. Além disso, ela já havia experimentado o palco do "Domingão" recentemente, quando enfrentou Otaviano Costa na "Batalha do Lip Sync".

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A transição para a nova emissora ocorreu após o fim de seu vínculo de 20 anos com a Record TV, encerrado em comum acordo em dezembro de 2025. Com os novos compromissos profissionais, a vida pessoal da apresentadora também passou por adequações. Atualmente, Ticiane mora no Rio de Janeiro com o marido, o jornalista César Tralli, e a filha caçula, Manuella. Já a primogênita, Rafaella Justus, permaneceu morando com o pai, Roberto Justus, em São Paulo, para concluir o Ensino Médio.

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