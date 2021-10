Da Redação

Tiago Leifert se pronuncia sobre possível volta para o BBB22

O apresentador Tiago Leifert negou que tenha desistido de sua saída da Globo após o fim do The Voice Brasil. Ele também afirmou que tem “chance zero” de voltar a apresentar o Big Brother Brasil.

Ao Notícias da TV, Leifert disse que segue com os planos de curtir sua família por algum tempo e deixará o trabalho na emissora logo após o The Voice Brasil deste ano. “Chance zero. Abaixo de zero”, disse ele.

“Realmente, você está correto, não procede. Nada mudou”, completou Leifert.

A Globo também negou a informação de que Tiago voltaria para apresentar o BBB22. Em nota, a emissora ainda disse que o apresentador do reality show será anunciado oportunamente.

De acordo com a colunista Sonia Racy, do Estadão, o apresentador estaria se preparando para anunciar que voltará a apresentar a próxima edição do BBB.

Metrópoles.