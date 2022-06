Tiago Leifert se pronuncia após críticas por fala política

Da Redação

Na sexta-feira (03), foi ao ar um Podcast em que Tiago Leifert se pronunciou sobre as eleições presidenciais que ocorrerão em outubro deste ano. O apresentador disse na entrevista que "preferia levar um tiro" a ter que votar em Lula ou Bolsonaro.

A comoção foi tanta que Leifert gravou um vídeo no seu perfil do Instagram para se pronunciar sobre a polêmica que sua fala causou nas redes sociais.

"Minha vida virtual não está muito legal. Desde sexta-feira tem sido bem chata, quando saiu uma entrevista minha em um Podcast, Cara a Tapa. A minha vida real está absolutamente normal, nada aconteceu, como sempre, muito diferente da vida virtual, dessa bolha. Então, nesse ambiente aqui, talvez, seja interessante eu dizer algumas coisas para as pessoas novas que apareceram nessa conta para me xingar, por exemplo, e que não me conhecem direito", começou ele.



Leifert disse que está sendo atacado desde que deu sua opinião sobre a eleição e os candidatos Bolsonaro e Lula. "Eu cometi um erro grave, que foi falar como eu penso politicamente. Falei o que vou fazer em caso de segundo turno entre dois candidatos que estão em primeiro lugar nas pesquisas e disse que não voto em nenhum dos dois. Só isso que eu falei. E o que aconteceu que desde então eu fui chamado de ‘covarde’, ‘imbecil’, ‘burro’, falaram que eu não sei nada sobre a vida", disse.

O apresentador não chega a citar o nome do Youtuber e Influenciador Felipe Neto, que o criticou publicamente, mas falou de pessoas com muitos seguidores na web. "Por que eu não posso falar o que eu penso? Uma coisa que me incomoda muito é o tom ‘professoral’, que são essas pessoas aqui da internet que, por terem um número alto de seguidores ou por escreverem para um portal grande ou um jornal importante, se acham enviadas do céu para iluminar seres inferiores como eu e vocês. Essas pessoas acham que vem para nos instruir, para ensinar para nós como devemos pensar e o que fazer. Todas as críticas vieram nesse tom: ‘você não sabe nada, eu sei tudo, deixa que eu te ensino. E e vou falar porque você é imbecil e burro e porque eu acho que você deve votar em quem eu acho que você deve votar'", debochou.

Para Leifert, essas críticas nada tem a ver com democracia. Ele disse ainda que é essa briga nas redes sociais que está fazendo o país ficar tão dividido. "Fiquei até surpreso. A pessoa é incapaz de conviver com uma pessoa que pensa diferente dela e acha que está defendendo a Democracia. Pareceu uma polícia virtual dos costumes que fica com um cassetete na mão esperando alguém discordar. Te humilha, te xinga só porque você pensa diferente dela. Se quiserem convencer outra pessoa tem que ser através do debate, da conversa, e não fazendo o que fizeram comigo nos últimos dias", disse.

Leifert continuou e, mais uma vez, se negou a expor o nome de quem o criticou. "É por causa disso, dessa forma que as coisas estão sendo conduzidas nessa bolha, que o país esta dividido. Não vou falar o nome de vocês, porque não quero fazer como vocês fizeram, atacando o argumentador", completou.





Fonte: Revista Quem.