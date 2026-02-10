Tiago Iorc revela sequela de diagnóstico: ‘Tive um comprometimento’

O cantor Tiago Iorc separou um tempo na noite de segunda-feira (09) para conversar com os seguidores a respeito de diversos assuntos, incluindo sua recuperação após uma crise de hérnia cervical. O artista precisou ser internado às pressas em outubro de 2025 devido ao diagnóstico.

Agora, cerca de três meses após o ocorrido, Tiago contou como está se sentindo. De acordo com o cantor, ele já concluiu o tratamento e segue realizando exercícios diários para fortalecer a coluna. “Eu tive uma crise de hérnia cervical no final do ano passado“, iniciou o famoso.

“Foi difícil, doloroso, fiquei um mês numa crise difícil e segui um tratamento com osteopatia, acupuntura e massoterapia até sair da crise. Agora, estou mantendo, fazendo exercícios todos os dias e fortalecendo. As dores já se foram praticamente todas“, continuou o artista.

Em seguida, o cantor explicou que apesar da melhora significativa, precisa lidar com uma sequela do diagnóstico: “Eu ainda tenho uma sequelinha, que é o pinçamento do nervo. Ele brotou para o lado direito do meu braço, então eu tive um comprometimento motor na mão“, relatou.

“Mas está aliviando, está quase bom. É demorado mesmo. Dizem que leva seis meses no total [para a recuperação completa], já passaram três, quatro meses, então está quase bom“, completou Tiago Iorc, reforçando que já está bem melhor.

Em outubro de 2025, Tiago Iorc revelou ao público que precisou ser internado às pressas após sentir fortes dores na região cervical. O cantor foi diagnosticado com uma crise de hérnia de disco na cervical e passou por um procedimento na coluna com injeções nas áreas afetadas para o bloqueio do processo inflamatório.

De acordo com Iorc, a hérnia cervical foi causada devido a longos períodos com o pescoço curvado, incluindo momentos em que ele toca violão e utiliza o celular. O famoso ainda explicou que já havia sentido a mesma crise há quatro anos e conseguiu contornar o problema com tratamentos como osteopatia, fisioterapia e pilates.

“Tive que ser internado às pressas por conta de uma crise de hérnia de disco na cervical, causada por diferentes fatores, como a falta de fortalecimento e movimento, e a má postura ao longo dos anos… por ser alto, por tocar violão, por ficar muito tempo no celular (nosso mal contemporâneo)… basicamente, por eu ficar com a cabeça baixa e o pescoço curvado por muito tempo“, relatou ele.

“Por ser uma dor muito desconcertante (não dá nem pra achar posição pra dormir) e por eu ter compromissos de trabalho e viagens importantes, os médicos recomendaram um procedimento de bloqueio do processo inflamatório com injeções nas áreas afetadas da coluna“, disse Tiago Iorc, por fim.

