Tiago e Shayan terão de pagar Record por expulsão em 'A Fazenda'

Briga generalizada em que os participantes se envolveram

A trajetória de Shayan Haghbin e Tiago Ramos em A Fazenda 14 acabou após uma briga entre os dois participantes. E quem pensa que a dor de cabeça termina por aí está muito enganado. A coluna LeoDias conversou dois ex-participantes de outras edições da Fazenda para saber quais valores devem ser pagos à Record TV em caso de expulsão ou desistência do reality.

Segundo esses participantes, os peões expulsos ou desistentes são obrigados a devolver todo o cachê recebido pela participação, além de perder o direito de embolsar valores que seriam pagos posteriormente.

Os problemas, no entanto, não ficam só aí. A emissora se recusa a dar o mesmo tratamento de “gala” oferecido aos participantes eliminados. “E quando sai de lá por expulsão ou desistência, não fala com ninguém. Vínculos quebrados com a emissora. Ninguém liga pra saber como você está”, disse uma das fontes da coluna.

Expulsão

Tiago Ramos e Shayn Haghbin foram expulsos do reality da emissora paulista na madrugada da última sexta-feira (21/10) após uma briga generalizada. No comunicado emitido pela produção de A Fazenda 14, foi pedido para que os confinados arrumassem as malas de Tiago.

“A produção decidiu retirar do programa os participantes Shay e Tiago. Ambos colocaram em risco a integridade um do outro e também dos outros peões”, informou a nota da direção do programa, que foi lida por Lucas Santos, fazendeiro da semana.

Com informações Metrópoles.

