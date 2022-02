Da Redação

Tiago é comparado a Gênio de 'Aladdin' após mudar visual

O participante do Big Brother Brasil 22 Tiago Abravanel foi comparado ao Gênio do Aladdin após mudar o visual. O brother adotou um cavanhaque e, por conta da mudança, o marido de Tiago, Fernando Poli, utilizou as redes sociais para fazer a comparação.

continua após publicidade .

"Ficou lindo, amorzinho! Está parecendo o Gênio do Aladdin, né? O Gênio do Aladdin da versão Broadway", disse, citando o espetáculo musical que já ganhou diferentes versões. Como Tiago vestia um look azul, cor característica do gênio, a comparação de Fernando acabou repercutindo nas redes sociais.