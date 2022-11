Tiago Barnabé vai parar no hospital após acidente doméstico

Da Redação

O ator e humorista Tiago Barnabé, de 37 anos, contou por meio do seu perfil no Instagram que sofreu um acidente doméstico e foi parar no hospital nesta terça-feira (15). Conhecido por interpretar Narcisa no programa da Eliana, do SBT, ele precisará ficar afastado.

Segundo o artista, tudo teve início quando ele resolveu correr atrás das galinhas em sua casa e pisou em um pedaço de ferro pontiagudo, que acarretou em um sangramento e uma ferida aberta no pé.

Em vídeo postado nesta quarta-feira (16), Barnabé explicou o ocorrido aos seus mais de 1,5 milhões de seguidores. "Oi, gente! Tudo bem com vocês? Aqui em casa a gente tem um quintal com a parte de cima, desce e tem a parte de baixo. Nem eu nem o meu jardineiro notamos, ao longo do tempo, que exista uma viga com um ferro para fora, porque a grama cobria. Quando eu pulei, esse ferro entrou no meu pé. Ali eu só tive tempo de gritar. Sangue começou a sair muito. Minha esposa me pegou e me levou para o hospital", recordou ele, que já foi medicado e recebeu pontos no ferimento. "Obrigado por todo o carinho que vocês sempre têm comigo. Já deu tudo certo", agradeceu.

Nesta quinta-feira (17), no entanto, a equipe de Tiago usou suas redes para anunciar, por meio de nota, que o artista precisará ficar afastado para se recuperar. Confira:



Fonte: Informações da Revista Quem.



