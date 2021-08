Da Redação

Tiago Abravanel se declara para o marido: “Maravilhoso”

Tiago Abravanel está curtindo férias em Trancoso, na Bahia, ao lado do marido Fernando Poli, com quem oficializou a união em outubro do ano passado. Na última quarta-feira (18/8), o ator publicou fotos abraçado com o marido em uma praia paradisíaca e esbanjou romance. “É tão maravilhoso nosso amor! Te amo!”, escreveu Abravanel.

Fernando retribuiu a declaração. “Obrigado por tantos momentos. Te amo”, disse.

Amigos e fãs do casal elogiaram o clique e deixaram mensagens carinhosas para os dois. “Amoooooo”, afirmou Naiara Azevedo. “Que lindos!”, elogiou Dandara Mariana.

