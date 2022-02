Da Redação

Tiago Abravanel diz que nunca foi próximo de Silvio Santos

Enquanto conversava com Rodrigo, emparedado da semana do "BBB 22", o brother Tiago Abravanel revelou alguns detalhes sobre o seu relacionamento com Silvio Santos, avô do ator e apresentador.

continua após publicidade .

O papo teve início quando Tiago chamou Rodrigo para explicar as posturas do brother que lhe incomodam no jogo. Para ele, o gerente comercial precisa mostrar sua vulnerabilidade para continuar no confinamento. "Seu lado humano não deve ser apagado por conta do lado jogador. Posso até estar te ajudando no jogo com isso", analisou o participante.

Em seguida, Tiago, então, resolveu mostrar o seu lado mais vulnerável e revelou alguns detalhes sobre a sua relação com o dono do SBT. "Imagina para mim, que estou na capa de uma revista, que estou em uma das famílias mais famosas do Brasil. Imagina como é para mim ter que lidar com essa exposição toda e fazer com que as pessoas entendam que eu não sou só aquilo ali e, às vezes, também não sou nem o que aquilo ali quer dizer?", começou o desabafo.

continua após publicidade .

Continuou: "A minha relação de família com o lado da família do meu avô praticamente não existe, ao contrário do que as pessoas pensam. Eu aprendi a lidar com isso de uma maneira mais leve, mas já me machuquei muito". Dando continuidade à revelação, o ator e apresentador também disse: "Já me doeu demais saber que estávamos comemorando o Natal apenas eu, minha mãe, minhas irmãs e os meus sobrinhos, e o outro resto da família estava junto. Isso dói em mim, mas já aprendi a lidar com isso".

Contudo, o brother reiterou que já tentou se aproximar da parte da família do "homem do baú". "Por mais que as pessoas idealizem, por mim, ser a família da capa de revista não é real. Me dói ter que receber a notícia que um primo nasceu pela revista, e não por uma ligação. E não foi por falta de tentativa, sempre me coloquei à disposição".

Relembrando sua infância, de acordo com Tiago, era comum que pessoas ficassem à espera de Silvio Santos em festas da escola ou de família. "Quando tinha festa na minha casa, os pais dos alunos ficavam esperando para ver se ele [Silvio Santos] estava na festa ou não estava".

continua após publicidade .

"As pessoas não imaginam que, tirando meu aniversário de 1 ano, que tem foto dele comigo no colo e tudo mais, meu avô nunca foi a uma festa de aniversário minha"

Continuou: "E eu não o julgo por isso. Pelo contrário. Podem ser as circunstâncias da vida, a quantidade de trabalho, mas, principalmente, a falta de relação. Conexão nunca existiu".

O brother seguiu explicando que só se aproximou do dono do SBT quando resolveu virar artista. "Me aproximei muito mais do meu avô quando me tornei artista do que antes de estar na mídia. E aí eu te pergunto: será que essa relação se estabeleceu pelo profissional ou pelo Tiago? Não sei", questionou.

continua após publicidade .

Laís, que acompanhava o bate-papo entre os confinados, perguntou: "Você já chegou a conversar isso com ele?".

"Eu já sentei com ele, depois de adulto, acho que umas duas vezes para realmente dizer para ele assim: 'vô, é até difícil toda vez que te encontro te chamar de vô'. Porque a minha referência de avô é o pai do meu pai. Eu quero dizer para o senhor que eu estou aqui, que eu gostaria de ter a liberdade de ligar e falar: 'posso ai te dar um abraço?', mas eu nunca tive essa tranquilidade de estar nesse lugar porque essa relação nunca existiu", revelou.

Informações adicionais do UOL