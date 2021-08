Da Redação

Tiago Abravanel atualiza estado de saúde de Silvio Santos

Tiago Abravanel atualizou o estado de saúde de seu avô, o apresentador Silvio Santos, diagnosticado com a covid-19 na sexta-feira (13). Através de suas redes sociais, o ator tranquilizou os fãs informando que Silvio está se cuidando.

continua após publicidade .

"Muito obrigada pelas inúmeras mensagens de carinho, afeto e muita fé! Meu avô está se cuidando. Com a graça de Deus, nossas boas energias e os profissionais da saúde, ele vai sair dessa e continuar nos levando muita alegria. Amo vocês!", escreveu Tiago.

A internação de Silvio Santos no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, foi confirmada pelas filhas do apresentador e pela assessoria do SBT na tarde da sexta. De noite, o apresentador recebeu alta do hospital.

continua após publicidade .

Silvio já foi vacinado contra a covid e havia voltado às gravações de seu programa no final do mês passado após ficar mais de dois anos afastado devido à pandemia.