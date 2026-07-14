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Tia Milena expõe ofensas racistas após jantar com ex-BBBs: "Tudo será tratado com jurídico"

Repercussão de jantar com antigos adversários escalou para crimes de ódio na internet

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.07.2026, 17:19:25 Editado em 14.07.2026, 17:19:16
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Tia Milena expõe ofensas racistas após jantar com ex-BBBs:
Autor Foto: Reprodução/redes sociais

A influenciadora digital e vice-campeã do BBB26, Tia Milena, expôs em suas redes sociais, nesta terça-feira (14), uma série de ataques racistas que passou a receber após se aproximar de antigos colegas de confinamento.

Diante das ofensas direcionadas ao seu perfil no Instagram, a ex-recreadora repudiou publicamente as mensagens de ódio e anunciou que pretende tomar medidas cabíveis na esfera judicial para identificar e punir os autores das agressões virtuais.

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Em um breve pronunciamento que acompanhou os prints das mensagens enviadas pelos haters, Milena destacou que racismo é crime e confirmou que toda a situação já está sob os cuidados de sua equipe jurídica.

A onda de hostilidades teve início na internet depois que a ex-BBB compartilhou registros de um jantar ao lado de Breno, Marcelo e Samira.

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A aproximação gerou debate entre os telespectadores do programa porque os três ex-participantes protagonizaram embates diretos, durante o confinamento, contra o grupo liderado por Milena, pela campeã da edição, Ana Paula Renault, e pelo influenciador Juliano Floss, que eram apelidados pelo público de "Eternos".

Embora a divergência inicial girasse em torno de preferências e alianças do reality show, encerrado há três meses, a discussão rapidamente escalou para crimes de injúria racial contra a ativista e influenciadora.

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A publicação em que Milena expôs o crime viralizou rapidamente e gerou forte repercussão nas redes sociais, com milhares de internautas e fãs manifestando solidariedade à vice-campeã. Diversos usuários criticaram o comportamento extremista de parte do público, destacando a gravidade de se cometer crimes de ódio motivados por dinâmicas de um programa de entretenimento que já chegou ao fim.

Esta não é a primeira vez que a ex-recreadora aborda o tema, já que, em ocasiões anteriores, ela chegou a apontar ter sofrido episódios de racismo estrutural e escancarado durante sua própria trajetória no programa de televisão.

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BBB26 crimes de ódio influenciadores digitais racismo solidariedade Tia Milena
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