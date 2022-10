Thomaz tenta tirar a própria vida em A Fazenda 14

Da Redação

Após a eliminação de Tati Zaqui, Thomaz Costa já pediu para sair do programa em outras oportunidades

A jornada de Thomaz Costa em A Fazenda 14 não está nada fácil. Após a eliminação de Tati Zaqui, o ator já manifestou o interesse em sair do reality show da Record e, na madrugada desta segunda-feira (17/10), atentou contra a própria vida.

Em conversa com Ruivinha de Marte e Deborah Albuquerque, o peão debateu meios para que ele fosse eliminado da atração sem perder o contrato com a emissora. Pouco depois do papo, Thomaz pegou seus remédios e tentou ingeri-los todos de uma vez, em uma tentativa de atentar contra a própria vida.

A motivação teria sido a pressão do reality show e a eliminação de Tati Zaqui, com quem desenvolveu um relacionamento dentro de A Fazenda 14. O ator, inclusive, tem sido visto chorando pelos cantos da Roça. Em outra oportunidade, Thomaz ameaçou se cortar caso continuasse confinado no programa.

Deolane Bezerra, que presenciou a cena, detalhou o caso para seus aliados e revelou que o ator estava querendo cortar os pulsos. “Quem quer se matar, se mata”, disparou. Neste momento, todas as câmeras do reality foram cortadas pela produção do programa e a advogada passou a ser muito criticada na internet.

🚨ALERTA GATILHO! 🚨

Segundo Deolane, Thomaz Costa tentou auto-extermínio. Logo em seguida as câmeras foram cortadas. #AFazenda pic.twitter.com/BTK7fyzWvi — Central Reality (@centralreality) October 17, 2022

Com informações: Metrópoles





