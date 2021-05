Thiago Rodrigues se destaca no mercado financeiro

Continua após publicidade

“Não troque o certo pelo duvidoso” e “Mais vale um pássaro na mão do que dois voando” são dois ditados que aconselham a não arriscar muito na vida. Contradizendo os dois ditados, tem um que diz que, “quem não arrisca não petisca” que pode ser complementado pelos dizeres de que viver é um risco.

Todas essas expressões ou ditados populares, contra ou a favor, são expressões usadas para indicar que quem não tem coragem para ousar e correr ricos pode acabar perdendo a oportunidade de alcançar o que deseja.

Thiago Rodrigues Cordeiro de Vasconcelos, conhecido como Dr. Trader, preferiu a ousadia dos riscos a ficar parado na comodidade. Arriscou e investiu no mercado financeiro deixando de lado sua profissão de fisioterapeuta e empresário dono de clínica.

Com dez anos de formação em Fisioterapia e pós-graduado em Osteopatia Clínica, inaugurou sua primeira clínica no ano de 2014. A clínica tinha apenas três salas onde Thiago trabalhava com sua esposa sem outros funcionários para ajudar na empresa.

Um ano após reinaugurar a clínica, dessa vez com maior estrutura, com oito salas e vinte e cinco profissionais trabalhando, montou uma segunda unidade. Na época também montou uma agência de marketing digital.

Com o grande sucesso das clínicas recebeu propostas para ministrar aulas em algumas faculdades trabalhando como professor em cinco estados brasileiros. Com o advento da pandemia, em 2020, a agência de marketing perdeu parte do movimento e as clínicas fecharam por quatro meses. O faturamento diminuiu mais de 95% não conseguindo clientes para manter as duas atividades.

Nessa época começou a pesquisar e estudar sobre mercado financeiro. Thiago sempre foi muito dedicado aos estudos na faculdade e usou o mesmo foco e determinação para estudar sobre aplicações e investimentos e assim conseguir aprender como tudo funcionava.

“Comecei fazer minhas operações no mercado e a consistência veio surgindo. Um dos dias mais felizes da minha vida foi quando eu paguei minha primeira conta com o dinheiro do mercado financeiro. Paguei a prestação do meu carro de mil trezentos e cinquenta reais. Após esse momento eu entendi o que eu precisava fazer no mercado. Hoje pago todas as minhas contas através do mercado financeiro. O que mais me fascinou foi o fato de eu não estar dependente de outras pessoas para ganhar dinheiro. Não preciso de cliente,

não preciso de chefe, só preciso do meu notebook ou celular, e internet”, conta Thiago.

O sentido de liberdade de poder trabalhar em qualquer lugar do Brasil deixou o novo operador do mercado fascinado. Já está com tudo planejado para mudar de estado por causa das facilidades que o mercado financeiro consegue proporcionar.

Através dos seus estudos conseguiu desenvolver ferramentas e indicadores para auxiliar as operações dentro do mercado financeiro. As ferramentas são:

- Ponto do Sucesso, indicador que mostra a tendência do mercado;

- Dr_lines, indicador que traça automaticamente as regiões de suportes, resistências e alvos;

- Articulação do Mercado, indicador que mostra os pontos de reversões do mercado;

- DPT, primeira estratégia criada por Thiago no renko.

Hoje tem mais de setecentos alunos que entendem a sua visão de mercado e operam com os seus indicadores, facilitando a sua assertividade e sendo mais consistentes no mercado financeiro. Está de mudança para o estado do Pará, mas o mercado permite escolher qualquer outro lugar como São Paulo, Rio de Janeiro ou Paraná.

Sua esposa não tem necessidade de trabalhar e assim tem mais tempo para se dedicar aos filhos do casal. Em breve ela também vai começar suas operações no mercado financeiro. Seu filho Davi, de apenas onze anos de idade, já está trilhando o mesmo caminho e dando seus primeiros passos no mercado

financeiro.

Para a maioria das pessoas pode parecer loucura deixar uma carreira consolidada na área da Fisioterapia para investir no mercado financeiro, mas Thiago precisava correr atrás de algo para deixar seu coração feliz. O fascínio do mercado financeiro faz seu coração acelerar e pular no peito de felicidade. O ditado mais interessante no caso dele é que o céu é o limite.

