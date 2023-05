Thiago Oliveira exibe o rosto da filha pela primeira vez: "Tão linda"

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O apresentador Thiago Oliveira

O apresentador Thiago Oliveira está radiante com o nascimento da primeira filha, Ella, fruto do casamento com Bruna Matuti. A pequena nasceu nesta segunda-feira (22), em uma maternidade de São Paulo e já está nos braços dos papais corujas.

continua após publicidade .

O comunicador da TV Globo já aproveitou o momento de muita felicidade e apresentou a filha para os seguidores, em suas redes sociais. No início desta tarde, Oliveira mostrou as primeiras fotos com o rostinho da filha à mostra e se derreteu ao falar sobre a chegada da bebê.

- LEIA MAIS: Filho de Claudia Raia, Luca, ganha festa luxuosa de batizado; confira

continua após publicidade .

“Foi a madrugada mais emocionante das nossas vidas. É um sentimento que explode dentro de nós, um amor difícil de descrever! Filha você é tão linda! Estamos apaixonados por você. Seja bem vinda Ella", disse ele na legenda.

Veja:





continua após publicidade .





Fonte: Revista Caras.

Siga o TNOnline no Google News