Thiago Lacerda retorna à televisão com 'Amor Perfeito': "Foi no susto"

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Thiago Lacerda, de 45 anos

Após passar anos longe das produções na televisão, o ator Thiago Lacerda, de 45 anos, volta às telinhas da Globo para viver o vilão Gaspar, em Amor Perfeito. Ele chegou à trama para substituir o amigo Rafael Cardoso, que desistiu do papel. Apesar de seu último trabalho ter ido ao ar em 2018, Lacerda assegura que não se cobrava por estar distante da TV, e que confiava em seu trabalho.

continua após publicidade .

"Fiquei muito bem com esse tempo distante do trabalho, lidando com a vida de uma outra forma e de outro lugar. Tive privilégios que muitos de nós não tivemos, foi um exercício de entrar em contato com isso, mas tudo tem o seu tempo. Mais cedo ou mais tarde eu ia estar de volta", conta ele, em coletiva de imprensa.

- LEIA MAIS: Juntas na próxima novela das 18h, Camila e Mariana esbanjam beleza

continua após publicidade .

Ele ainda afirmou que o convite para a nova novela das 18h chegou de forma inesperada, e que não teve a chance de falar com o amigo, antigo dono do papel. "Foi meio no susto, o convite veio já para começar gravando. É uma alegria voltar depois dessa pandemia, desse horror todo que vimos acontecer no Brasil. Não consegui falar com o Rafa, foi uma situação que aconteceu."

O artista ainda ressaltou que o período da pandemia de Covid-19 foi bastante difícil para si, e que sua esperança foi acreditar nos estudos e na ciência. "Na pandemia a minha fé foi ouvir os órgãos de saúde, os livros e os estudos. Minha fé foi a ciência e estar pronto para proteger as pessoas que a gente ama", completou.





Fonte: Revista Caras.

Siga o TNOnline no Google News