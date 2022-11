The Weeknd vai cantar no Brasil em 2023; confira as datas

Da Redação

The Weeknd anunciou s datas em que sua turnê After Hours Til Dawn passará pela Europa e América Latina

Nesta segunda-feira (28), o cantor The Weeknd anunciou as datas em que sua turnê After Hours Til Dawn passará pela Europa e América Latina em 2023. Para a alegria dos fãs brasileiros, o artista confirmou a visita ao Brasil com o show, em duas capitais: Rio de Janeiro e São Paulo, em 7 e 10 de outubro, respectivamente.

LEG TWO IS HERE❗️After Hours Til Dawn Tour comes to Europe and Latin America!!! https://t.co/OgBYRWPYOV pic.twitter.com/6YVQDiSQoa — The Weeknd (@theweeknd) November 28, 2022

Venda de ingressos para a turnê de The Weeknd

No Rio de Janeiro, a apresentação acontece no estádio Nilton Santos Engenhão. Já em São Paulo, o local escolhido para o show foi o Allianz Parque. A venda de ingressos será feita pelo site do cantor canadense. Na América Latina, The Weeknd passará por Colômbia, Argentina e Chile, também em outubro de 2023.

