Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Revista UAU!
publicidade
REALITY SHOW

'The Voice Brasil' renova bancada de técnicos

Diogo Nogueira, Lauana Prado e Paulo Ricardo assumem as cadeiras

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.07.2026, 17:05:43 Editado em 31.07.2026, 17:05:36
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

'The Voice Brasil' renova bancada de técnicos
Autor Foto: Instagram/reprodução

A nova temporada do The Voice Brasil, exibida pelo SBT e pela plataforma de streaming Disney+, passará por uma reformulação quase completa em seu time de jurados. Os cantores Diogo Nogueira, Lauana Prado e Paulo Ricardo foram anunciados como os novos técnicos da atração para a edição de 2026. Com as novidades, a dupla Matheus & Kauan passa a ser a única remanescente do júri da temporada anterior, que marcou a estreia do formato fora da TV Globo.

- leia mais: Nasce o primeiro filho de Lauana Prado; bebê e mãe passam bem

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As mudanças ocorrem após a saída repentina de Duda Beat, Péricles e Mumuzinho. A cantora Duda Beat deixou o projeto para focar na produção de seu novo álbum de estúdio e no cumprimento de sua agenda de shows, o que inviabilizou a conciliação com o cronograma de gravações do programa. Pelo mesmo motivo, a equipe de Péricles confirmou que outros compromissos previamente agendados para o segundo semestre impediram a permanência do sambista no projeto.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Último técnico campeão do programa em 2025, Mumuzinho também deixou a atração, embora não tenha detalhado publicamente os motivos de seu desligamento. O reality musical segue com previsão de estreia para o segundo semestre de 2026, apostando na diversidade de estilos com a chegada dos novos nomes do samba, do sertanejo e do rock nacional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Diogo nogueira edição 2026 lauana prado novos jurados paulo ricardo The Voice Brasil
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV