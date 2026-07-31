'The Voice Brasil' renova bancada de técnicos

A nova temporada do The Voice Brasil, exibida pelo SBT e pela plataforma de streaming Disney+, passará por uma reformulação quase completa em seu time de jurados. Os cantores Diogo Nogueira, Lauana Prado e Paulo Ricardo foram anunciados como os novos técnicos da atração para a edição de 2026. Com as novidades, a dupla Matheus & Kauan passa a ser a única remanescente do júri da temporada anterior, que marcou a estreia do formato fora da TV Globo.

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As mudanças ocorrem após a saída repentina de Duda Beat, Péricles e Mumuzinho. A cantora Duda Beat deixou o projeto para focar na produção de seu novo álbum de estúdio e no cumprimento de sua agenda de shows, o que inviabilizou a conciliação com o cronograma de gravações do programa. Pelo mesmo motivo, a equipe de Péricles confirmou que outros compromissos previamente agendados para o segundo semestre impediram a permanência do sambista no projeto.

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Último técnico campeão do programa em 2025, Mumuzinho também deixou a atração, embora não tenha detalhado publicamente os motivos de seu desligamento. O reality musical segue com previsão de estreia para o segundo semestre de 2026, apostando na diversidade de estilos com a chegada dos novos nomes do samba, do sertanejo e do rock nacional.