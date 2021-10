Da Redação

Thalles Trader divulga relatório de ganhos no FOREX

Thalles Trader, maior trader do mercado de Forex do Brasil, empresário do mercado digital e investidor, publicou essa semana em seus stories no Instagram o relatório de ganhos mensais no mercado de forex. Os ganhos superam a casa dos 20 mil dólares, apenas esse mês, o equivalente a mais de cem mil reais.

Para quem não conhece, o mercado de forex é o maior mercado do mundo e movimenta mais de 5 trilhões de dólares por dia. Esse mercado é utilizado por grandes bancos, instituições e corporações para rentabilidade de grandes capitais, porém, também está disponível para qualquer pessoa investir. “Para começar um investimento mínimo uma pessoa precisa de menos de 20 dólares”, diz Thalles.

Em entrevista, Thalles conta que começou no mercado quando estava “no fundo do poço” e tinha acabado de perder todas as suas economias. Durante anos estudou e desenvolveu teorias sobre o mercado que acabou deixando o investidor milionário quando tinha apenas 24 anos de idade.

Além de Trader no mercado de forex, Thalles possui algumas outras fontes de renda. É sócio de algumas empresas e CEO de sua própria agência de marketing digital onde gerencia negócios que faturam tanto quanto seus investimentos no mercado financeiro.

“A cada mês que rentabilizo meu capital no forex, invisto em alguma nova fonte de renda que me traz resultados a curto e médio prazo. Com isso vou aumentando minha renda, patrimônio e sempre reinvestindo os lucros dos meus rendimentos”, encerra Thalles.

Thalles é referência como o maior trader do mercado de Forex do Brasil. Há mais de seis anos no mercado de Forex, detém os maiores resultados públicos da internet. Matemático formado na UFV, Universidade Federal de Viçosa, alcançou o posto de milionário com apenas 24 anos. É o único trader brasileiro que une matemática com o gerenciamento de risco, provando que os números influenciam diretamente no resultado diário do trader. Para conhecer um pouco mais sobre seu dia a dia basta acompanhar seu instagram @thallestraderfx