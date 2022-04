Da Redação

Thalles Bretas e cantor Silva estão se conhecendo melhor

O cantor Silva e o médico Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, podem estar se conhecendo melhor. Pelo menos, é o que aponta o site do jornal carioca Extra. Segundo uma matéria publicada pelo veículo de imprensa nesta quarta-feira (20), amigos mais próximos já sabem que a paquera entre os dois já ocorre há alguns meses.

Thales está sozinho desde a morte de Paulo por Covid-19, em maio de 2021. Já Silva, está solteiro desde fevereiro de 2022, quando anunciou o fim do relacionamento com o estilista Renan Mantovanelli.

Nos últimos meses, os dois têm se encontrado com mais frequência. No dia 26 de março, Thales esteve no Lollapalooza e assistiu ao show do cantor no festival. Em abril, Thalles apareceu em uma foto no camarim de Silva, durante um festival em Minas Gerais, ao lado de outros famosos, como Samantha Schmutz e Dudu Azevedo. Já no último final de semana, o viúvo de Paulo Gustavo também compareceu ao show do capixaba no Rock the Mountain, no Rio de Janeiro.

