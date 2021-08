Da Redação

Thales Bretas sobre ser pai: “Pedaços de mim e do Paulo”

O médico Thales Bretas, marido de Paulo Gustavo, usou seu Instagram para fazer uma publicação de Dia dos Pais em homenagem ao esposo, que recentemente faleceu vítima da covid-19.

Na mensagem, além de prestar homenagem ao pai de seus filhos, ele lembrou os desafios da paternidade: “Ser pai é estar no paraíso bagunçado. É um relaxamento sob tensão. É amor e educação. Ser pai é superar egoísmo e ego pra reconhecer vidas mais importantes que a sua própria. É de repente ter medo de fazer coisas que você nunca julgou perigosas, como andar a cavalo ou de aviao. É ter motivo pra acordar todo dia e se superar. Aprender e ensinar”, postou.

O médico também falou sobre o quanto admira o pai que Paulos Gustavo foi: “Eu sou muito realizado de ter filhos, e tive a alegria de realizar isso ao lado de um outro pai gigante e maravilhoso, que marcou as nossas vidas pra sempre! Quero viver muitas coisas ainda junto com esses dois pedaços de mim e do PG! Obrigado por essa oportunidade, e obrigado ao meu pai por me dar o exemplo e me ensinar tanta coisa tb pra eu passar pra frente. Sei que nem todos tem pai. Nem todos tem mãe também, como os meus. E muitos perderam peças importantes, como nós perdemos. Não podemos desistir do amor, de amar!”, continuou.

