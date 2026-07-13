Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Revista UAU!

publicidade
‘NINGUÉM VAI ME SEGURAR’

Thais Carla manda recado após romper casamento com Israel Reis

Dançarina compartilhou registro animado antes do treino e ressaltou que a prioridade atual é a criação das duas filhas do casal

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.07.2026, 15:16:35 Editado em 13.07.2026, 15:16:30
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Thais Carla manda recado após romper casamento com Israel Reis
Autor O registro acontece poucos dias após o anúncio do fim de seu casamento - Foto: Reprodução / Instagram @thaiscarla

A dançarina e influenciadora digital Thais Carla iniciou a semana agitando as redes sociais ao publicar um vídeo descontraído na manhã desta segunda-feira (13).

Antes de começar seu treino diário na academia, ela gravou uma coreografia ao som da música "Agora Eu Sou Solteira", da cantora Valesca Popozuda, mandando um recado direto sobre sua nova fase de vida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- leia mais: Carro pega fogo na Avenida Curitiba e mobiliza Bombeiros em Apucarana

O registro bem-humorado acontece poucos dias após a famosa anunciar publicamente o fim de seu casamento de 11 anos com Israel Reis, com quem tem duas filhas.

Apesar do tom de celebração na dança, Thais Carla fez questão de conversar com seus seguidores para afastar qualquer boato de desavença ou inimizade com o ex-companheiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ela explicou que o término foi amigável e motivado por divergências naturais sobre os rumos que cada um deseja tomar na vida pessoal e profissional. Segundo a influenciadora, o casal percebeu que ceder às vontades do outro de forma contínua estava impedindo a felicidade individual de ambos nesta nova etapa.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

As diferenças de planejamento geográfico foram o ponto crucial para a tomada de decisão do agora ex-casal. Enquanto Israel Reis manifestou o desejo de continuar morando no interior, Thais Carla busca se estabelecer em São Paulo para explorar novos horizontes profissionais e expandir sua carreira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Thais Carla manda recado após romper casamento com Israel Reis
AutorFoto: Reprodução / Instagram @thaiscarla

A dançarina reforçou que o respeito e o diálogo permanecem intactos, destacando o carinho pelos anos de convivência e o compromisso conjunto que os dois mantêm na criação e no bem-estar das filhas.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
coreografia Cultura Pop Dançarina Influenciadora digital término de relacionamento Thais Carla
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV