Thais Carla manda recado após romper casamento com Israel Reis

Dançarina compartilhou registro animado antes do treino e ressaltou que a prioridade atual é a criação das duas filhas do casal

A dançarina e influenciadora digital Thais Carla iniciou a semana agitando as redes sociais ao publicar um vídeo descontraído na manhã desta segunda-feira (13).

Antes de começar seu treino diário na academia, ela gravou uma coreografia ao som da música "Agora Eu Sou Solteira", da cantora Valesca Popozuda, mandando um recado direto sobre sua nova fase de vida.

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O registro bem-humorado acontece poucos dias após a famosa anunciar publicamente o fim de seu casamento de 11 anos com Israel Reis, com quem tem duas filhas.

Apesar do tom de celebração na dança, Thais Carla fez questão de conversar com seus seguidores para afastar qualquer boato de desavença ou inimizade com o ex-companheiro.

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Ela explicou que o término foi amigável e motivado por divergências naturais sobre os rumos que cada um deseja tomar na vida pessoal e profissional. Segundo a influenciadora, o casal percebeu que ceder às vontades do outro de forma contínua estava impedindo a felicidade individual de ambos nesta nova etapa.

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As diferenças de planejamento geográfico foram o ponto crucial para a tomada de decisão do agora ex-casal. Enquanto Israel Reis manifestou o desejo de continuar morando no interior, Thais Carla busca se estabelecer em São Paulo para explorar novos horizontes profissionais e expandir sua carreira.

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Foto: Reprodução / Instagram @thaiscarla Foto: Reprodução / Instagram @thaiscarla

A dançarina reforçou que o respeito e o diálogo permanecem intactos, destacando o carinho pelos anos de convivência e o compromisso conjunto que os dois mantêm na criação e no bem-estar das filhas.